Já condenado a 18 anos de prisão na Lava Jato, ex-gerente da Transpetro é novamente denunciado por propina

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal denunciou novamente José Antônio de Jesus, ex-gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais Norte-Nordeste da Transpetro, e mais dois acusados por crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, pelo recebimento de mais de R$ 460 mil em propinas, supostamente pagas por empresa de engenharia.

Documento DENÚNCIA PDF

As informações foram divulgadas pelo Ministério Público Federal no Paraná – Autos nº 5013283-07.2020.4.04.7000.

De acordo com a denúncia, oferecida nesta quinta, 12, o ex-gerente ‘solicitou propina a Orlando La Bella Filho, sócio-proprietário da LBR Engenharia, em razão de contratos e aditivos que a empresa mantinha com a Transpetro’.

A Lava Jato sustenta que ‘as provas apontam que, entre meados de janeiro de 2011 e abril de 2013, o ex-gerente, valendo-se do seu cargo, recebeu em dinheiro de La Bella, em aeroportos e hotéis nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, e transferências bancárias a contas de terceiros’.

“Neste último caso, o denunciado era auxiliado por Adriano Correia, sócio-proprietário da empresa Queiroz Correia, que atuava utilizando a conta bancária da pessoa jurídica para receber os recursos destinados ao agente público”, assinala a Procuradoria.

Segundo a denúncia, Correia emitiu notas fiscais falsas indicando a prestação de serviços à empresa de engenharia como mecanismo de lavagem do dinheiro.

Ainda de acordo com a força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, entre os anos de 2012 e 2013, a Queiroz Correia recebeu quatro transferências da LBR Engenharia que somaram R$ 408.637,21. Esse valor, ainda segundo o MPF, ‘foi objeto de saques realizados por Correia para serem posteriormente entregues em espécie a José Antônio’.

Além da condenação dos denunciados, a força-tarefa pede o pagamento de R$ 933.274,42 ‘em virtude de reparação de danos e perdimento do produto proveniente dos crimes cometidos a ser revertido para a Transpetro’.

“Os trabalhos da Lava Jato não param porque os crimes cometidos em esquemas de corrupção não podem ficar impunes”, diz o procurador da República, Athayde Ribeiro Costa, que integra a força-tarefa.

Outras ações penais – José Antônio de Jesus também foi denunciado nas ações penais nº 5054186-89.2017.4.04.7000 e nº 5021793-77.2018.4.04.7000 ‘devido ao recebimento de propina das empresas NM Engenharia e Meta Manutenção e Instalações Industriais’.

Na ação penal relacionada aos pagamentos da NM Engenharia, o ex-gerente foi condenado pela 13.ª Vara Federal de Curitiba a mais de 12 anos de prisão, pela prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Após os recursos, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região aumentou a pena de José Antônio para 18 anos de reclusão.

A ação penal relativa à propina que teria sido recebida da Meta Manutenção de Instalações Industriais está para ser sentenciada pela 13.ª Vara Federal de Curitiba.

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem tenta localizar a defesa de José Antônio de Jesus e dos outros e também das empresas citadas na denúncia do Ministério Público Federal. O espaço está aberto para manifestações.