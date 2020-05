‘Isso é vontade de esclarecer os fatos ou impedir que Moro seja ouvido pelo próximo diretor da PF? ‘, questiona Eduardo Bolsonaro Filho do presidente Jair Bolsonaro questiona isenção da investigação sobre denúncias do ex-ministro da Justiça de ingerência política de seu pai na Polícia Federal, mas omite fato de que depoimento de Sérgio Moro neste sábado, 2, acata ordem expressa do decano do Supremo, Celso de Mello