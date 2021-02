ISO 9001 durante a pandemia do coronavírus

Há quase um ano, o mundo vem se adaptando a novos protocolos de segurança sanitária em suas relações pessoais e profissionais. As empresas precisaram ajustar seus modelos de gestão para as novas regras essenciais à convivência diante de um quadro de pandemia global e o mais importante, tiveram que reconhecer a necessidade de mudanças e implementá-las.

Por exemplo, uma empresa que fornece excelentes serviços de suporte domésticos e corporativos, teve que se adequar as regras estabelecidas para o controle da COVID-19, para oferecer um “serviço de qualidade” ao consumidor.

Os impactos da pandemia fizeram com que alguns dos elementos do sistema de gestão das organizações sejam revistos ou modificados para que possam ser úteis e, acima de tudo, auxiliem as empresas a retomarem suas atividades.

Organizações que já eram certificadas pela ISO 9001, sistema de gestão que possui como objetivo garantir qualidade e melhoria dos processos, puderam utilizar procedimentos para lidar com mudanças a fim de encontrar caminhos a seguir.

Entre os tópicos que a norma contempla, estão ações para abordar riscos e oportunidades, levando em consideração as frequentes mudanças de cenário. Há também a cláusula de melhoria de produtos e serviços para atender requisitos, necessidades e expectativas futuras.

Segundo dados da International Organization for Standardization (ISO), atualmente, cerca de 18 mil empresas no Brasil são certificadas pela ABNT NBR ISO 9001, o maior número entre os países da América Latina e região do Caribe.

Foco no cliente; liderança; envolvimento das pessoas; abordagem por processos; abordagem sistêmica; melhoria contínua; decisões baseadas em fatos; e relacionamento com fornecedores são alguns princípios determinados pela norma.

Além dos benefícios já apontados da ISO 9001, há também outros ganhos que podemos citar, como por exemplo: padronização; atender a requisitos do cliente; melhorar a qualidade dos processos e produtos; melhorar a eficiência, reduzir o desperdício o obter melhores resultados financeiros.

Além disso, a ISO 9001 pode ser utilizada como uma importante ferramenta para uma organização atingir seus objetivos estratégicos.

Como fazer a implementação dos padrões exigidos pela ISO 9001? Diversas organizações que obtiveram sucesso em desenvolver e manter seu sistema de gestão utilizaram esses passos: diagnóstico da situação atual, planejamento do projeto e elaboração de um plano de ação; treinamento e envolvimento de dos colaboradores; acompanhamento periódico e sistemático, para a avaliação da evolução da implementação; realização de auditorias internas e ações para a correção de rota, quando necessário.

Para obter a certificação, é necessário buscar um Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) acreditado. O tempo de implementação varia de acordo com a realidade, maturidade e dimensão de cada empresa.

*Alessandra Costa é vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (Abrac) e Paulo Bertolini é conselheiro da entidade