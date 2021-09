IoT e analytics: benefícios para os negócios e para a sociedade

A internet das coisas (ou IoT, na sigla em inglês) vem sendo adotada cada vez mais pela sociedade, seja por pessoas comuns, seja por organizações públicas e privadas. Se, até pouco tempo atrás, a tecnologia era apenas uma tendência, hoje o uso da IoT já é uma realidade. Embora houvesse uma dúvida muito grande sobre sua eficiência e valor, atualmente essa questão já foi sanada, e é fato a sua importância em diversos aspectos e aplicações.

A IoT como instrumento de captura de dados de diversas fontes, por meio de sensores e dispositivos, é essencial para transformar essas informações em inteligência. É aqui que entra outro elemento primordial: a analytics. Combinados, os dois elementos promovem todo um processo tecnológico que resulta em insights que são aplicados para benefícios em diversas áreas de negócios, e também para a sociedade, aliando às estratégias ESG. O propósito da IoT e da analytics é contribuir na tomada de decisão que representa ganhos para o seu propósito.

A IoT e a analytics, se implementadas e geridas da maneira correta, podem promover uma série de benefícios, por exemplo:

Eficiência operacional

Digitalizar e automatizar a cadeia de processos, que antes era manual, traz um ganho de eficiência muito grande. As operações de negócios conseguem ter mais agilidade em respostas nas forças de trabalho, pois identificam em tempo real a capacidade de produção ou realização de tarefas. Além disso, permite o melhor aproveitamento de recursos, gera eficiência e produtividade.

Qualidade dos indicadores

Com a informação captada pelos sensores de IoT, é possível acompanhar a qualidade da entrega e dos ativos de negócios, e também permite que a aplicação busque a melhor experiência para as áreas ou os clientes daquela empresa.

Sustentabilidade

A tecnologia IoT permite uma relação maior entre os ativos físicos e digitais, controla os elementos ambientais e proporciona o melhor aproveitamento de recursos. Isso se alinha com os aspectos sustentáveis, vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pelas Nações Unidas, e também com as estratégias ESG das companhias. Esses aspectos são muito importantes, especialmente em um momento de escassez de materiais, como alimentos.

As mudanças que estão ocorrendo na sociedade hoje, com o uso de soluções de IoT e analytics, permitem que instituições públicas e privadas possam otimizar diversas operações, obter mais produtividade e ganho de eficiência, com menos recursos aplicados. Diversos exemplos estão sendo observados: no campo, com o agronegócio; nas cidades, na gestão de serviços básicos, como energia elétrica e saneamento; e nas indústrias, como a alimentícia e a automobilística.

Apesar de oferecer uma série de benefícios, muitas organizações ainda encontram dificuldades de implementação e gestão dessas soluções. Por isso, contar com uma estrutura que propicie uma governança adequada dos dados, com aplicação de modelos analíticos direcionados ao propósito do seu uso, seja de negócio, seja de impacto social, é essencial. Não dá para pensar em soluções de IoT e analytics sem que se tenha uma arquitetura enterprise end-to-end integrada e com interoperabilidade das informações.

Outro ponto importante diz respeito a toda a plataforma que sustentará a aplicação de IoT e analytics. Ou seja, pilares como flexibilidade para se conectar com múltiplos tipos de equipamentos e sistemas, com diversos tipos de dispositivos e sensores, além de conectividade e padrões de aplicações em nuvem para garantir a segurança do uso, são essenciais para garantir o sucesso das soluções.

Em suma, o uso de soluções de IoT e analytics veio para ficar e continuará ganhando força, ao passo que cada vez mais dados serão gerados. A evolução de tecnologias, como computação em nuvem, e a chegada das redes de comunicação móvel de quinta geração (5G) impulsionarão essas aplicações. Com isso, novas estratégias voltadas para o aperfeiçoamento de produtos e serviços para a sociedade serão implementadas pelos setores públicos e privados.

*Jeanne Cornélio, gerente executiva de Negócios em Digital Innovation da SONDA