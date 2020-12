Invisíveis digitais? Como sair do limbo da internet de uma vez por todas

Estar na internet é uma das principais premissas para quem quer ter um negócio de sucesso nos dias de hoje. Por mais que algumas pessoas fossem resistentes ou tivessem medo de levar a empresa para o online, as atuais circunstâncias fizeram com que muitos deixassem o receio de lado. Atualmente, a maior parte dos comércios possui algum tipo de presença no mundo virtual, por menor que seja. O problema é que nem todos sabem usar a tecnologia realmente a seu favor.

Costumo chamar essas pessoas de invisíveis digitais: elas estão na rede, mas ninguém as enxerga. É o caso, por exemplo, de empreendedores que começaram a vender durante a pandemia, mas os únicos meios que utilizam para divulgar o negócio são o próprio whatsapp e os perfis nas redes sociais. Esse tipo de divulgação pode, obviamente, ajudar a conquistar clientes. O problema é que é muito limitado e atinge apenas a sua rede de amigos, e dificilmente conseguirá vender para além daquele círculo de pessoas. Para o resto do universo online, é totalmente invisível.

Compreendo que seja difícil para quem está começando investir em marketing digital. Muitos não sabem por onde começar. Outros não possuem dinheiro para aplicar em uma campanha online. A questão é que é necessário investir algo – ou dinheiro, ou tempo -, para se destacar na internet. É uma terra de gigantes e só o básico não te levará onde deseja.

A dica para quem quer se destacar no mundo virtual, mesmo que ainda não possua dinheiro para investimento, é estar em vários canais. Vá além dos seus perfis pessoais e da sua rede de amigos. Faça perfis para a sua empresa no Instagram e Facebook, por exemplo, ou tenha uma conta comercial no Whatsapp. Mas entenda que isso é muito básico, é necessário ir além.

O que você precisa saber é que utilizar a internet apenas para postar o seu produto ou serviço muitas vezes não será suficiente para que a sua empresa seja encontrada. Outra dica que, sem dúvidas, é uma das mais importantes para quem quer ganhar destaque online, é produzir conteúdo de qualidade sobre o segmento que empreende. Por exemplo, se você vende roupas femininas, não use a internet apenas para postar as peças da sua coleção; faça posts sobre tendências para o verão ou produza vídeos sobre como combinar roupas. A ideia, no fim das contas, é se inserir no mercado como especialista no assunto.

É muito mais fácil que buscadores de pesquisa, como o Google, mostrem um conteúdo que tenha relevância para quem está pesquisando, e não algo apenas comercial, com o intuito de vender. No exemplo dado anteriormente, se uma mulher fosse pesquisar sobre tendências para o verão, ela poderia encontrar um post sobre o assunto e, no final, esse texto a levaria a conhecer a marca em questão. Não há dúvidas de que as chances dessa pessoa se tornar um cliente são muito maiores, pois ela sentirá mais confiança naquela empresa.

Uma última dica é estar em vários ambientes, além das redes sociais. Existem, por exemplo, aplicativos que podem te ajudar a ser encontrado com maior facilidade. Pesquise sobre eles e se cadastre em todos que acredita serem relevantes para o seu negócio.

Sabemos que muitas pessoas dizem que a internet é uma “terra de ninguém” e que é difícil, ainda mais quando a concorrência pode parecer infinita, se destacar no meio dessa multidão. Por um lado isso está certo, mas por outro, tenha certeza de que o esforço diário te fará chegar onde deseja.

É totalmente possível começar a ter presença digital sem investir dinheiro. Logo, com o crescimento do negócio, conseguirá identificar outras maneiras de divulgar a sua marca. A dica final é: comece neste momento, com ou sem investimento, com ou sem medo, mas não deixe para depois. A hora é agora.

*Carlos Ávila é fundador do MeuVizinho.me