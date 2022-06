Investigado Milton Ribeiro

Autorizados pelo juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do DF, os grampos da Polícia Federal monitoraram durante cerca de 20 dias as ligações do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, investigado por suposto ‘respaldo’ aos crimes cometidos no ‘gabinete paralelo’ de pastores instalado no MEC. Em um primeiro momento da interceptação, entre os dia 1º e 13 de junho, a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores da PF acompanhou 59 ligações do aliado do presidente Jair Bolsonaro, sendo que quatro gravações chamaram a atenção dos policiais.

Documento LEIA O PRIMEIRO RELATÓRIO DOS GRAMPOS DA OPERAÇÃO ACESSO PAGO PDF

O diálogo que ganhou maior destaque foi o que também motivou a decisão de remessa da investigação da Operação Acesso Pago de volta ao STF: a conversa em que Ribeiro fez menção ao chefe do Executivo. Segundo o ex-ministro, o presidente teve um ‘pressentimento’ de que seriam feitas buscas contra seu aliado. As palavras usadas por Ribeiro levaram até à criação de memes sobre Bolsonaro, que ganhou apelido de ‘sensitivo’ nas redes sociais.

A conversa em questão, registrada às 18h59 do dia 9 de junho teve quase quatro minutos de duração e foi mantida com uma das filhas de Ribeiro. O diálogo não só colocou o chefe do Executivo na mira dos investigadores, mas chamou atenção pelo fato de a filha do ex-ministro dizer que estava falando em chamada de telefone ‘normal’. Como mostrou o Estadão, a PF suspeita que a suposta conversa entre Bolsonaro e o aliado tenha ocorrido por meio de aplicativos de internet como o Whatsapp.

Antes do diálogo que cita Bolsonaro, os investigadores descrevem outras duas ligações feitas por Ribeiro, a primeira delas registrada no dia 3 de junho. No diálogo, Ribeiro comenta: “(…) da arma, resolveu… É… aquela mentira que eles falavam… que os ônibus estavam superfaturados no FNDE”.

A PF diz acreditar que, ao citar o ‘negócio da arma’, Ribeiro se refere ao disparo acidental que efetuou o guichê do aeroporto de Brasília, então a menção aos ônibus superfaturados estaria ligada à licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com suposto superfaturamento de R$ 232 milhões.

No mesmo diálogo Ribeiro ‘se mostra preocupado com o ‘assuntos dos pastores’ e diz ter receio com o processo, com busca e apreensão’, diz a PF.

Já no segundo período de interceptações, de 16 a 23 de junho, mesmo com a ampliação de números de Milton Ribeiro sob monitoramento, a PF somente identificou ligações efetuadas pela mulher do ex-ministro Myran Pinheiro Ribeiro. No áudio, ela diz: “ele tava no fundo… ele não queria acreditar, mas ele tava sabendo. Eu falei: Pra ter rumores do alto é porque o negócio já estava certo”.

Documento LEIA O SEGUNDO RELATÓRIO DA PF SOBRE OS GRAMPOS DA ACESSO PAGO PDF

A declaração levou a PF a crer que o ex-ministro teria conhecimento de uma possível operação policial, o que já havia sido citado no primeiro relatório das interceptações, ‘quando Ribeiro demonstra em diversas ligações sua preocupação em sofrer um mandado de busca e apreensão, bem como cita uma conversa que teria tido com o Presidente da República com este mesmo teor’.

Outros áudios que chamaram atenção da PF no segundo laudo sobre os grampos estão ligados ao pastor Arilton Moura Correia. Após se entregar para a Polícia Federal durante a Operação Acesso Pago, no âmbito da qual foi alvo de mandado de prisão preventiva, o pastor ligou para a advogada e pediu para que ela acalmasse sua mulher – “porque se der qualquer problema com a minha menininha, eu vou destruir todo mundo”, disse.

A PF suspeita que Arilton detém informações estratégicas sobre a atuação do ‘gabinete paralelo’ no MEC e, por isso, mandou o recado enigmático que tem a força de uma ameaça.