Investigação sobre crime no apagão do Amapá é atribuição da Justiça Federal, decide STJ Relator do conflito de competência, ministro Ribeiro Dantas ponderou que cabe aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas