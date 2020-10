Investidores analisam oportunidades sobre os imóveis comerciais

Os chamados triple net (ou NNN), que atualmente estão crescendo, são imóveis comerciais, que possuem contrato longo de aluguel com grandes marcas, tais como Burger King, Taco Bell, Dollar General, KFC, Starbucks, Wendy´s, Denny´s, e Walgreens. Os investidores quando procuram oportunidades de negócios nos Estados Unidos, um dos maiores interesses é neste modelo de propriedade.

A grande vantagem desse tipo de investimento, em relação aos outros, é que no triple net o proprietário não tem a responsabilidade de pagar os três tipos de custos associados ao imóvel: imposto de propriedade (conhecido no Brasil como IPTU), seguro relacionado a qualquer outro tipo de manutenção, como consertar uma torneira ou um piso quebrado.

A segurança posta neste tipo de investimento se dá em razão das importantes corporações que alocam este imóvel, tendo em vista que o contrato será cumprido até a data vigente. Por ser um investimento de longo prazo, com rentabilidade assegurada, hoje há uma grande procura por esta modalidade, gerando também uma variação nos valores de aluguéis e no preço da propriedade triple net. O crescimento é mais vegetativo, isto é, de acordo com o crescimento populacional, sempre relacionado com o desenvolvimento de uma região nova.

O cenário atual mostra que o triple net segue crescendo, afinal existem muitos investidores que estão procurando uma diversificação de capital, podendo investir, tendo o retorno em dólares pelo aluguel e sem atuar no negócio.

A atratividade deste tipo de investimento em comparação ao Brasil, pode ser notado se analisarmos a maioria dos contratos comerciais feitos por aqui, havendo a cláusula que prevê multa em caso de rescisão. O tipo de contrato entre o proprietário e o inquilino (geralmente grandes corporações ou franqueadores master) não tem cláusula de rescisão e nem ações revisionais, pois, se o contrato prevê um prazo de 20 anos, o inquilino terá que pagar até o final do prazo.

Os benefícios do triple net

Investimento garantido por grandes corporações, sem preocupações quanto à manutenção da propriedade.

Rentabilidade razoável (4% a 7% anuais) dependendo do tempo contratual e, extensões. Há nesses contratos a garantia de grandes corporações, nos seguintes seguimentos: restaurantes, farmácias, autopeças, bancos, lavanderias, etc..

Contratos de locação de longo prazo, geralmente, com cláusulas de aumentos anuais ou quinquenais no valor dos aluguéis.

E, por último, a certeza de que o valor do aluguel estará na conta corrente bancária do proprietário, rigorosamente no dia do vencimento.

A visão dos investidores sobre os imóveis comerciais está focada na busca de aplicação segura, sem a necessidade de administração do imóvel e renovações de contrato, sabendo que o inquilino cuidará bem da propriedade, pois, sempre é do seu interesse que esteja em condições ótimas de conservação e pelas rígidas legislações em defesa do consumidor.

*Hércules Pimenta é diretor da Elite International Realty.