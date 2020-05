Invasão hacker no Instagram de Cleo Pires revela golpe internacional contra celebridades, aponta investigação

Em outubro do ano passado, a conta da atriz e cantora Cleo Pires no Instagram, com quase 12 milhões de seguidores, foi invadida. O hacker anunciou a falsa doação de mil celulares e enganou 600 mil pessoas. A cantora Ludmilla, a atriz Marina Ruy Barbosa e os atores norte-americanos Robert Downey Jr. e Jason Momoa foram alvos do mesmo golpe.

Nesta quinta-feira, 28, um estudo técnico foi incluído ao Inquérito Policial que apura a invasão da conta de Cleo a pedido do advogado da atriz, Luiz Augusto Filizzola D’Urso, especialista em Cibercrimes e Direito Digital. A análise, feita pelo especialista em segurança da Informação Gabriel Pato, indica uma nova modalidade de golpe internacional.

Documento LEIA O ESTUDO SOBRE O GOLPE DOS HACKERS PDF

De acordo com Pato, ao invadir contas de celebridades nas redes sociais, o objetivo dos criminosos é se aproveitar do número expressivo de seguidores dos famosos para atrai-los a sites que oferecem remuneração proporcional ao tráfego de usuários. “Este modelo é conhecido como “content locker”. Apesar da empresa e do modelo de negócios serem legítimos, entendo que o invasor a tenha utilizado, de maneira ilícita, para monetizar sua invasão”, diz o estudo.

Para isso, os invasores lançam a “isca”, anunciam doações de celulares através de um link disponibilizado no perfil invadido. No entanto, para ganhar os telefones, os usuários precisam passar por supostas etapas de verificação, que incluem tarefas como downloads de aplicativos de celular e adesão de planos de assinatura de mensagens de textos ou o preenchimento de pesquisas de opinião. Cada visita, download ou cadastro é sinônimo de recompensa para o invasor. A remuneração é paga por uma rede de anúncios norte-americana, em um modelo de negócio lícito. “Alguns serviços e sites pagam por cliques ou tarefas realizadas em determinados links; estes serviços e sites são absolutamente legais, como também o pagamento pelos cliques, todavia, o criminoso utiliza-se destes serviços para ganhar dinheiro ilicitamente. Ele invade contas nas redes sociais, cria falsas entregas de prêmios, estimula o acesso a um determinado site e aproveita-se dos cliques/tarefas realizadas pelos seguidores das celebridades invadidas, para ser remunerado, consumando seu golpe”, explica o advogado Luiz Augusto D’Urso.

Ao final, após concluir as tarefas exigidas no site, o usuário é redirecionado ao início das atividades. “Na verdade, o prêmio inexiste e o seguidor/usuário nunca chegará à página que lhe confere tal prêmio, uma vez que sempre lhe será solicitada a realização de uma nova tarefa, indefinidamente. É pela realização destas tarefas, downloads, verificações ou cliques, que o criminoso obtém sua remuneração”, esclarece D’Urso.

O estudo concluiu ainda que os hackers não tentaram invadir os celulares dos seguidores de Cleo Pires para roubar informações pessoais ou senhas. “O interesse do criminoso está nos cliques e tarefas realizadas pelos seguidores enganados e não em suas contas nas redes sociais”, ressalta Pato.