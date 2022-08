Inteligência artificial na saúde: medidas para que seja moralmente boa

A inteligência artificial (IA) é ramo da ciência da computação que trata da emulação do comportamento humano em máquinas, incluindo a resolução de problemas e o aprendizado. Suas aplicações são hoje condicionantes do desenvolvimento econômico e social de qualquer nação, já que permitem a exploração de novíssimos níveis de conhecimento e abrem margem para descobertas e contribuem para a solução de alguns dos maiores desafios da humanidade.

Na área da saúde, a intensificação e diversificação das aplicações de IA demonstram avanços, para ficar em alguns exemplos, na precisão de diagnósticos e prevenção de doenças, medicina personalizada, pesquisas clínicas e desenvolvimento de medicamentos, qualidade da assistência, redução de custos e eficiência na gestão de recursos, e na ampliação do acesso, promoção, gestão e planejamento da saúde.

Além disso, a IA poupa tempo dos profissionais da área da saúde, de forma que possam centrar seus esforços nos cuidados mais complexos e especializados e se dedicar ainda mais aos pacientes, imprimindo humanismo ao atendimento.

Um diagnóstico correto de doenças requer anos de treinamento especializado, e, mesmo assim, é normalmente um processo árduo. Técnicas de aprendizagem de máquinas (machine learning), subárea da IA, trazem enormes avanços nesse processo, tornando-o mais célere, barato e acessível. Já se usa IA na detecção de câncer de pulmão e derrames com base em tomografias, na avaliação do risco de doenças cardíacas com base em eletrocardiogramas e imagens de ressonância magnética do coração, na classificação de lesões cutâneas a partir de fotografias e ao buscar indícios de retinopatia diabética em imagens de fundo de olho.

No desenvolvimento de medicamentos, a IA auxilia a identificar em quais estruturas moleculares do organismo drogas podem agir (os alvos terapêuticos) e na seleção de quais moléculas se ligarão ao alvo e surtirão o efeito previsto.

O objetivo da medicina personalizada é, a partir da individualidade de cada paciente, selecionar os melhores tratamentos, inclusive medicamentosos. Conforme cresce a capacidade de processamento dos algoritmos e o volume de dados disponíveis (sejam de análises genômicas, exames de imagem ou testes laboratoriais), mais a IA tem chance de brilhar.

Porém, em que pese a magnitude dos benefícios elencados, caso a IA não seja aplicada de forma ética, segura e responsável desde a sua concepção (ou seja, ética by design), os riscos e danos podem ser elevados. Isso é agravado se a IA tiver algum grau de autonomia e se a criticidade da aplicação para a saúde humana for alta.

Os erros podem ser motivados por um treinamento/aprendizado incorreto ou insuficiente. Ou o próprio modelo de IA pode ser falho, ou seja, partir de premissas equivocadas, como heranças de preconceito institucionalizadas dos desenvolvedores e usuários.

Nem sempre esses vieses são conscientes, mas podem influenciar escolhas e se impregnar negativamente no corpo dos algoritmos, como grupos de pessoas que não estão devidamente representadas em bancos de dados para treinamento das aplicações.

Imagine, por exemplo, o caso da aplicação de IA para detecção de câncer de pele, mas no qual os dados ​para treinar o modelo foram somente de populações de pele clara. O algoritmo provavelmente não será adequado ou relevante para essa mesma detecção em pessoas com outras cores de pele.

Diante da importância de todas essas questões, a Organização Mundial da Saúde elencou princípios éticos para o uso de IA no setor.

Autonomia humana: o uso de IA não pode prejudicar a autonomia do ser humano, que deve permanecer no controle dos sistemas de saúde e das decisões médicas. Já provedores e usuários das tecnologias devem ter informações suficientes para fazer uso seguro e eficaz dos sistemas de IA. Por sua vez, pacientes, precisam entender o papel que a IA desempenha no cuidado. Ainda, o uso de IA deve respeitar direitos de privacidade e a proteção de dados pessoais. Bem-estar, segurança humana e interesse público: as tecnologias de IA não devem prejudicar pessoas. Os desenvolvedores das aplicações devem atender aos requisitos regulatórios de segurança, precisão e eficácia. Medidas de controle e melhoria de qualidade ao longo do tempo do uso de IA devem estar sempre disponíveis. Transparência, explicabilidade e inteligibilidade: as tecnologias de IA devem ser compreensíveis para desenvolvedores, profissionais da saúde, usuários, pacientes e reguladores, incluindo a adoção de medidas de transparência e explicabilidade. A transparência envolve informações publicadas ou documentadas antes do projeto ou implantação. Responsabilidade e prestação de contas: é de responsabilidade das partes interessadas garantir que a IA seja usada em condições apropriadas e por pessoas adequadamente treinadas, com pontos de supervisão humana. Se algo der errado, deve haver agentes identificáveis para responsabilização e reparação de indivíduos ou grupos afetados negativamente por decisões baseadas em algoritmos. Inclusão e equidade: as tecnologias de IA não devem codificar preconceitos em detrimento de grupos identificáveis, especialmente os que já são marginalizados. As tecnologias de IA devem minimizar as inevitáveis ​​disparidades de poder que surgem entre provedores e pacientes, entre formuladores de políticas e pessoas e entre empresas e governos que criam e implantam tecnologias de IA e aqueles que as utilizam. Responsiva e sustentável: usuários e desenvolvedores devem conseguir avaliar a IA e seus efeitos e ter seus pontos de vista levados em conta. Os sistemas também devem ser projetados para minimizar suas consequências ambientais e aumentar a eficiência energética. A sustentabilidade também deve fomentar que governos e empresas lidem com questões de capacitação, incluindo treinamento para profissionais de saúde para se adaptarem ao uso de sistemas de IA e possíveis perdas de empregos.

Elencamos algumas opções possíveis para cumprir as diretrizes éticas para aplicações de IA de alto risco – e quem sabe resolver alguns problemas antes que eles apareçam. Uma é a realização de mapeamento do que pode dar errado e análises de impacto da implementação dos sistemas. Faz parte desse pacote, por exemplo, garantir a boa governança de dados utilizados para treinamento, teste e validação do sistema, evitando vieses discriminatórios. Também é importante haver documentação detalhada sobre o sistema, de seu funcionamento e das decisões tomadas em sua construção, além de registros de eventos ocorridos na operação.

E como humanos interagem com máquinas? É fundamental haver interfaces adequadas, que, mais do que amigáveis, sejam auditáveis. As regras que regem essa relação devem ser transparentes, assim como a apresentação dos processos decisórios e a interpretação dos resultados. Um grupo interdisciplinar de especialistas das diversas áreas do conhecimento podem avaliar esses processos e apontar caminhos para a mitigação dos danos.

O futuro da saúde, baseado em ciência e evidências, aponta para a oferta de cuidados preventivos e personalizados. A IA, pragmática e complexa, é e será cada vez mais primordial para que se cuide da saúde, e não da doença. Ela é uma evolução tecnológica de alta recompensa, mas também de alto risco.

Assim, o ciclo de vida das aplicações de IA no setor da saúde, desde a sua concepção, deve ser pautado em formular e apoiar soluções moralmente boas (novamente, ética by design), incorporando medidas de proteção da vida, da saúde, da integridade física e mental e da prevalência da vontade do paciente sobre como conduzir sua própria saúde, de forma que a confiança e segurança das aplicações de IA sejam plenas, e os riscos, mormente os mais críticos, sejam evitados.

*Sidney Klajner é cirurgião do aparelho digestivo e presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Possui graduação, residência e mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de ser fellow of American College of Surgeons. Coordenador da pós-graduação em Coloproctologia e professor do MBA Executivo em Gestão de Saúde no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Einstein. Membro do Conselho Superior de Gestão em Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e do Conselho Superior de Combate às Doenças Infecciosas, também do governo de São Paulo, que formula estratégias para o enfrentamento de novas epidemias e pandemias e tem coordenação do secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, David Uip. Coautor do livro A Revolução Digital na Saúde (Editora dos Editores, 2019)

*Rony Vainzof é sócio da Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados; coordenador da Pós-Graduação em Direito Digital da Escola Paulista de Direito, mestre em Soluções Alternativas de Controvérsias Empresariais, coordenador do livro Inteligência Artificial – Sociedade, Economia e Estado (Thomson Reuters – Revista dos Tribunais); diretor do Departamento de Defesa e Segurança da FIESP e coordenador do Grupo de Trabalho de Segurança e Defesa Cibernética; consultor em Proteção de Dados da Fecomercio/SP; eleito o melhor advogado do ano em “Privacy and Data Security Law” pelo The Best Lawyers in Brazil – 2021; ganhador do prêmio “Protagonista Brasil, País Digital”, do movimento “Brasil, País Digital” – 2021