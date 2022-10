Inteligência Artificial e ética

Na última década, os sistemas de inteligência artificial se tornaram fator estratégico de processos decisórios automatizados, pela capacidade de gerar resultados preditivos com taxas relativamente altas de acurácia. Em reação, afloram iniciativas de autorregulamentação, com pouca efetividade, e de regulamentação pelo poder público como a proposta da Comissão Europeia (21 de abril de 2021, Artificial Intelligence Act – AIA), e da China (29 de setembro de 2021, CAC – Cyberspace Administration of China). No Brasil, o Projeto de Lei n. 21/2020, de autoria do deputado Eduardo Bismarck, é o ponto de partida do Legislativo para estabelecer um marco regulatório da IA, processo atualmente na Comissão de Juristas do Senado com previsão de entrega do relatório final no próximo 7 de dezembro.

A inteligência artificial é uma tecnologia multidisciplinar, lidar com sua complexidade requer agregar profissionais de várias áreas de conhecimento, promover intensos debates sobre o tema, como está previsto na Fenalaw 2022 (19-21 de outubro). Complicando ainda mais, em geral as implementações de IA geram, simultaneamente, externalidades positivas e negativas. As principais externalidades negativas no campo da ética são o problema da interpretabilidade ou não explicabilidade, a discriminação nos resultados enviesados e a ameaça à privacidade.

Os potenciais danos ao usuário afetado, vale ressaltar, não têm o mesmo grau de problematização, sua intensidade e extensão variam conforme o domínio da aplicação: o grau de risco de uma recomendação equivocada em uma plataforma de streaming, por exemplo, é significativamente distinto de uma recomendação equivocada na saúde, segurança ou educação. Pela natureza da IA, alguns efeitos negativos transcendem os seres humanos, afetando todo o ecossistema do planeta, em especial o meio ambiente.

Quando nos referimos à inteligência artificial, na maior parte das vezes, estamos nos referindo a uma técnica específica de aprendizado de máquina, subárea da IA (redes neurais profundas ou em inglês deep learning), que é um modelo estatístico de probabilidade. E como todo modelo de probabilidade contém uma variável intrínseca de incerteza – estamos migrando de um mundo de máquinas programadas para um mundo de máquinas probabilísticas. A responsabilidade pelo desenvolvimento, implementação e uso cabe aos seres humanos, especialmente usuários- gestores.

Essas questões estão no âmbito da ética, que junto com a moral regula o funcionamento da sociedade humana. Neste sentido, cabe aos humanos definir como criar e usar a IA observando as especificidades da tecnologia e as especificidades dos domínios de aplicação. Como toda tecnologia, a inteligência artificial não é determinista, ela molda e é moldada pelas escolhas humanas.

Ética que fundamenta a vida em sociedade, contudo, é um conceito relativo, depende da época e da cultura local. A não observância de procedimentos éticos além de acarretar danos aos usuários afetados pode comprometer a reputação das instituições e das pessoas envolvidas nos procedimentos. No caso da inteligência artificial, por ser uma tecnologia que opera em larga escala, os potenciais danos tendem a ser massivos. Os riscos derivam em grande medida do desconhecimento da tecnologia por parte dos usuários-gestores (inclusive, não saberem fazer as perguntas certas aos fornecedores de tecnologia) e da pouca atenção dos desenvolvedores de tecnologia à ética e ao social.

Uma governança de IA alinhada ao conceito de Responsible AI, portanto, não é um receituário, requer que cada empresa, órgão público e universidade defina seu modelo e, continuamente, o atualize em torno de atributos técnicos – acurácia dos resultados, confiabilidade, robustez, resiliência de segurança –, atributos sócio-técnicos – explicabilidade, interpretabilidade, privacidade, correção de viés –, e atributos de gestão – equidade, responsabilidade, transparência. Não ter ainda no Brasil uma regulamentação específica para a IA é uma “janela de oportunidade”, oferece às instituições e aos indivíduos tempo para se adequarem à nova lógica.

Como toda tecnologia, a IA é social e humana, seus efeitos dependem do que os seres humanos fazem com ela, como a inserem nos ambientes técnico-sociais. Cabe à sociedade humana deliberar, entre inúmeras questões, sobre se a IA deve ser aplicada em todos os domínios e para executar todas as tarefas, e se o uso da IA em aplicações de alto risco se justifica. O desafio é buscar o equilíbrio entre mitigar (ou eliminar) os riscos e preservar o ambiente de inovação, sem supervalorizar nem demonizar a IA. Nesse contexto, o Poder Judiciário tem papel estratégico para estabelecer diretrizes e regulamentações adequadas e, posteriormente, zelar pela observância dessas diretrizes e regulamentações.

*Dora Kaufman é professora da PUC SP, colunista da Época Negócios (instagram: aiemfoco) e palestrante da Fenalaw 2022