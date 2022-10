Notas de R$ 100 pelo chão, contas de ‘passagem’, bunkers de dinheiro vivo, saques do segurança do governador de Alagoas; leia todo o inquérito das ‘rachadinhas’ que mira Paulo Dantas

A investigação das rachadinhas que levou ao afastamento do governador de Alagoas e candidato à reeleição Paulo Dantas (MDB) foi desencadeada em novembro do ano passado a partir de uma denúncia anônima. Na busca de indícios que dessem suporte a um inquérito, a Polícia Federal (PF) passou dois meses monitorando um policial militar aposentado e uma mulher desempregada apontados como operadores e ‘laranjas’ do suposto esquema de desvios de salários de funcionários parlamentares.

A investigação preliminar reuniu imagens das câmeras de segurança de diferentes agências da Caixa em Maceió. Os vídeos mostram que o casal passava, em média, 50 minutos nos caixas eletrônicos sacando dinheiro e, por vezes, visitava mais de uma agência bancária no mesmo dia.

A movimentação ocorria sempre no início de cada mês e contava com uma espécie de ‘escolta’ informal de pessoas que aguardavam do lado de fora. Com a continuidade das investigações, outro casal foi identificado pela Polícia Federal na mesma função: um servidor da prefeitura de Major Isidoro (AL) e uma autônoma.

Em uma ação de vigilância, os policiais perceberam que um dos investigados deixou cair diversas notas de R$ 100 enquanto fazia os depósitos. “Confirmando-se os fortes indícios de que as transações investigadas envolvem valores de elevada monta”, diz um trecho do primeiro pedido feito pela PF à Justiça para fazer buscas em endereços ligados aos investigados.

Os policiais federais notaram que o dinheiro sacado nas agências da Caixa, no que a PF chamou de ‘contas de passagem’, era posteriormente enviado para outros bancos, por meio de depósitos fracionados, ou usado para fazer pagamentos a empresas privadas, em um possível esquema de lavagem de dinheiro.

O grupo também usava dois apartamentos como bunkers para armazenar temporariamente o dinheiro, segundo a investigação.

O ‘modus operandi’ identificado na etapa preliminar da investigação levou o delegado federal Bruno Raphael Barros Maciel a abrir inquérito em janeiro. O documento cita a necessidade de aprofundar a apuração sobre a ‘atuação de suposta organização criminosa responsável pela movimentação e ocultação de vultosos valores ilícitos’.

“Durante diligências de campo realizadas por policiais federais, o excessivo tempo despendido pelos investigados nos caixas eletrônicos e a constância nas transações presenciadas no decorrer de vários dias evidenciam a possibilidade de o grupo movimentar valores milionários”, descreveu o delegado.

Uma das primeiras medidas solicitadas pela PF no inquérito foi busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. A primeira fase da Operação Edema foi aberta em março com autorização da 7.ª Vara Criminal da Capital. A decisão que deu sinal verde para a ação cita ‘fortes indícios’ de crimes.

Foi após a deflagração da primeira fase da Operação Edema que surgiram as primeiras suspeitas de envolvimento de Paulo Dantas. Um dos investigados, José Everton dos Santos Gomes, foi flagrado com 16 cartões de débito da Caixa e R$ 32 mil em dinheiro vivo. Em depoimento, ele admitiu que os ‘titulares’ das contas eram funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa de Alagoas e atribuiu o esquema ao governador. José Éverton Gomes narrou que os ‘laranjas’ receberiam mesada entre R$ 200 e R$ 300. O restante dos salários, segundo o depoimento, voltaria para o grupo político do emedebista, na prática conhecida como ‘rachadinha’.

A PF também identificou outro operador de saques, o policial Maxwell Ronildo da Silva, segurança pessoal de Paulo Dantas. Em seu depoimento, o policial revelou que sacava aproximadamente R$ 36 mil por dia com 18 cartões diferentes.

Diante dos indícios de envolvimento do governador, que tem direito a foro por prerrogativa de função, o inquérito foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Paulo Dantas foi alvo de buscas da Operação Edema. Ele foi localizado em um hotel no Ibirapuera, zona Sul da cidade de São Paulo.

O Órgão Especial do STJ chegou a afastar Dantas até o final do mandato, mas ele conseguiu voltar ao cargo depois de conseguir uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal (STF). A investigação segue.

O emedebista nega irregularidades e atribui as acusações a uma tentativa de prejudicar sua candidatura à reeleição. Quando foi alvo de buscas, ele chegou a dizer que uma ala da Polícia Federal foi “aparelhada para atender interesses político-eleitorais”. Também chamou a operação de “fake news travestida de oficialidade”.