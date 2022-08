Instagram é condenado a indenizar influencer em R$ 5mil por bloqueio de conta

A empresária e influenciadora digital catarinense Rafaela Brando deverá receber da empresa responsável por administrar o Instagram uma indenização no valor de R$ 5 mil, por causa do bloqueio de sua conta. De acordo com o que afirmou no pedido inicial do processo, no dia 18 de abril deste ano ela abriu o aplicativo e se deparou com a mensagem de “usuário não encontrado”, sem qualquer aviso prévio.

Os procedimentos do aplicativo para recuperação de conta não funcionaram e a empresária chegou a pagar R$ 4 mil a um profissional que se apresentava como especialista em reaver contas de redes sociais. O acesso só foi recuperado em julho, quando a juíza Janine Stiehler Martins, do Juizado Especial Cível do Norte da Ilha, de Florianópolis (SC), concedeu uma decisão liminar obrigando a plataforma a reativar a conta da influenciadora.

Brando alegou, por meio de seu advogado, que utilizava a conta para promover a ótica de sua família e realizar parcerias comerciais. Na época, a página da influenciadora tinha mais de 30 mil seguidores.

Logo na liminar, Janine entendeu que o Código de Defesa do Consumidor deveria ser aplicado ao caso, porque, nos termos da decisão, “as partes se enquadram nos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor de serviços”. A magistrada também afirmou que a plataforma teria descumprido a “obrigação legal de manutenção dos registros de acesso a aplicações de internet”, estabelecida pela lei do Marco Civil.

Como consequência da aplicação das leis do consumidor, a juíza aplicou ao caso a “inversão do ônus da prova” – quando a responsabilidade maior de trazer provas ao processo fica nas mãos do réu. O Instagram, que é de propriedade da Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, se defendeu argumentando que apenas seguiu suas diretrizes de privacidade e segurança, mas não juntou provas do que a influenciadora teria feito para perder o acesso à conta.

Na sentença, que foi publicada no começo desta semana, a juíza condenou o Instagram a indenizar Brando por causa dos danos morais que ela teria sofrido nos dois meses em que ficou sem acesso ao seu perfil na plataforma. Para chegar a essa conclusão, a magistrada argumentou que “o bloqueio de contas em redes sociais pode eventualmente caracterizar um abalo moral passível de indenização, especialmente nos casos em que o perfil seja utilizado profissionalmente e não como mero lazer, como é o caso dos autos”.

Janine acolheu o pedido da influenciadora e concedeu o valor total que ela pediu como indenização, R$ 5 mil. O Instagram ainda pode recorrer da decisão.

COM A PALAVRA, O INSTAGRAM

A reportagem entrou em contato com a defesa do Instagram, mas, até a publicação desta reportagem, não teve resposta. O advogado da influenciadora também foi procurado, mas preferiu não se manifestar. O espaço está aberto.