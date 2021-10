Inspirações ‘infantis’ no mundo dos negócios…

No dia 12 de outubro se comemora o Dia das Crianças, e o que esses seres novatos neste mundo podem ensinar para nós, adultos experientes? Muito, principalmente o agir. Alguns comportamentos tipicamente infantis são inspiradores no mercado de trabalho, nas organizações, independentemente da idade. E tê-los em mente no âmbito dos negócios pode ser um grande diferencial. Seja para um líder ou a um profissional liderado, permitir-se valorizar a criança que habita em si pode proporcionar vantagens competitivas.

Posso enumerar rapidamente três habilidades das crianças que podemos explorar amplamente em nossas atividades profissionais.

–Entusiasmo: não podemos perder o lado alegre mesmo frente a tantas dificuldades que nos chegam, é o cair e levantar com a crença da importância de recomeços. Não nos cobrarmos tanto, não julgar tanto. A perseverança é uma grande aliada para seguir entusiasta.

–Curiosidade: manter o lado exploratório para as soluções. Se não funciona de um determinado jeito, sem dificuldade, podemos buscar descomplicar e mudar para outra forma em prol do resultado;

– Espontaneidade: ela está ligada ao nosso lado genuíno de ser. Tenhamos orgulho de nós, das nossas conquistas, dos nossos erros transformados em aprendizados, busquemos SER mais do que TER mais.

Essas atitudes não são fáceis para um adulto, mas devem ser trabalhadas como competências a serem desenvolvidas e aperfeiçoadas. Podemos observar e perceber como estamos perante elas e o que podemos conscientemente transformar. Pedir feedback, olhar para si, investigar-se e questionar-se! Não deixar para depois. Afinal, comportamento é a forma que nos manifestamos no mundo e a atitude é o principal componente.

*Cláudia Danienne Marchi é psicóloga organizacional, empresária, sócia-proprietária da Degoothi Consulting