Insight sobre a sua carreira profissional

Atualmente, a taxa de desemprego em nosso país ficou em 11,8% no trimestre encerrado em setembro, atingindo 12,5 milhões de pessoas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em tempos incertos, para se ter acesso a uma oportunidade para trabalhar, com base na própria vontade e que proporcione uma boa experiência de vida, é preciso combinar decisões complexas e cotidianas, tendo o domínio sobre tecnologias, sem esquecer da versatilidade de comportamentos e habilidades.

LEIA TAMBÉM > A nova liderança

É um experimento de muitas emoções e racionalidade caminhando juntos. Frente a uma decisão deste porte, chega a hora de fazer a si mesmo perguntas e buscar pelas respostas. Saber mais de você e ter a sensação de escolha.

É impossível falar sobre carreira sem olhar para o propósito, a intencionalidade. Vamos lá! Uma carreira de sucesso é definida pelos cargos, remuneração recebida, promoções e privilégios? É preciso algo fora de você para estar apto a responder por uma demanda com efetividade?

O futuro chega velozmente, de sobressalto, oriundo de boatos ou previsões, exigindo respostas rápidas que surpreendem e exigem, de pronto, a presença de novas habilidades. Ainda não há aptidão para responder por novos e, até mesmo, desafios não conhecidos? Sim. Com certeza é preciso confiança para reconhecer que a mudança é interna e que sempre haverá imagens e sonhos que, intimamente, não refletem o caminho. A carreira, de fato, é definida por habilidades e competências e, de como são usadas.

Aqui, cabe uma nota sobre o “mindset”, lembrando que, segundo a pesquisadora Carol Dweck, trata-se da atitude mental com que encaramos a vida.

Existe o “mindset fixo”, onde é registrado que a inteligência, assim como certas características da personalidade não podem mudar e o “mindset em crescimento”, onde o nível de inteligência pode ser aumentado e suas características de personalidade podem ser transformadas.

Dentro do exposto, não é somente o talento e as habilidades, os recursos que garantem o êxito. O espaço para as competências da inteligência emocional como a autoestima, capacidade de realização e a resiliência se fazem presentes. Tudo vai ao encontro, também da originalidade, que ressalta como os inconformistas mudam o mundo.

A situação é simples! Você busca e sente-se feliz com o contentamento dos clientes em relação ao seu trabalho. Se importa com as suas experiências individuais e sempre busca se superar. Existem preparações no cotidiano que podem proporcionar prosperidade em tempos incertos. As habilidades e competências são adquiridas e ganham força no dia a dia. Nada de milagres que acontecem fora de você.

Acredite, firmemente, que você é dono e responsável por sua carreira, assim como por sua vida, pois dessa forma terá a total capacidade de moldar-se e superar-se, mais do que qualquer outra pessoa.

A mensagem é simples. Crie uma imagem mental construtiva e flexível de si mesmo. Construa, assim, o seu futuro. Acredite, faça e realize. A marca de uma grande carreira é que cada decisão tomada tem um propósito e, que, somente você é o autor.

*Efigenia Vieira, CEO da Upside Group