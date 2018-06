O inquérito 4631, da Operação Lava Jato no Supremo, tem como alvo maior o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Ele teria tentado comprar o silêncio de um ex-assessor que colabora com as investigações. Nesta terça-feira, 24, a Polícia Federal fez buscas no gabinete e no apartamento funcional de Ciro, em Brasília. A operação se estendeu a outro parlamentar do PP, o deputado Eduardo da Fonte, o Dudu da Fonte, de Pernambuco. Um terceiro alvo é o ex-deputado Márcio Junqueira (PROS/RR), preso por ordem do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte.

COM A PALAVRA, A DEFESA DO SENADOR CIRO NOGUEIRA

O criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, se manifestou pelo senador.

“A defesa do senador Ciro Nogueira está acompanhando as buscas que estão sendo realizadas na residência e no gabinete do senador. Esclarece a defesa que o senador se encontra fora do Brasil, não sabendo em qual país e que não foi possível ainda falar com ele. Desconhece a defesa, até o presente momento, as razões da determinação judicial do Ministro Fachin. É certo que o senador sempre se colocou à disposição do Poder Judiciário, prestando depoimentos sempre que necessário e, inclusive, já foi alvo de busca e apreensão. Continuará a agir o senador como o principal interessado no esclarecimento dos fatos. No momento, a defesa aguarda contato com o senador para poder ter o necessário instrumento de poderes que dará direito ao acesso aos fundamentos da medida de busca e apreensão.”

COM A PALAVRA, DUDU DA FONTE

O deputado Eduardo da Fonte disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que “confia na Justiça e em Deus”. “Estou à disposição da Justiça sempre”, afirmou.