Inovações tecnológicas na medicina e a importância do 5G para efetivá-las

A aplicação da tecnologia na área da saúde tem como grande objetivo trazer inovações, melhorar a experiência dos pacientes, a qualidade de vida e, principalmente, trazer novos tratamentos para problemas e doenças que, antes, não tínhamos como vislumbrar a possibilidade de cura, como, por exemplo, doenças crônicas e oncológicas.

Se fizermos um comparativo do tanto que a medicina evoluiu até a década de 90/2000 e como ela está hoje, percebemos um grande salto em vários aspectos, tanto no desenvolvimento de medicamentos como de procedimentos cirúrgicos.

Apesar de, atualmente, conseguirmos identificar tumores, fazer a ressecção e a cirurgia, ainda temos tratamentos que guardam uma série de efeitos colaterais, como no caso de pacientes que precisam realizar a quimioterapia. Infelizmente, a medicação vai ser nociva não apenas para a célula do tumor, mas também para células de outros tecidos do corpo.

A busca constante pela inovação tenta melhorar esse aspecto.

Outras questões são a possibilidade de melhorar a experiência do usuário com relação à ideia de que todos os hospitais são iguais. Modelos mais disruptivos fariam com que a experiência do paciente que está doente fosse muito menos dolorosa e sofrida, por não ter de enfrentar longas filas para ser atendido ou para ter uma demora para um diagnóstico correto sobre seu estado de saúde.

Quando pensamos na telemedicina, algo que era previsto para acontecer apenas nos próximos anos, mas que foi catalisado pela pandemia, vemos como ela serviu para ampliar a lacuna da falta de assistência, a procura por especialistas e a busca por cuidados para resolver problemas sem a necessidade do deslocamento. Um importante ganho na melhora da qualidade de vida das pessoas.

Ao falarmos em inovações na medicina, basicamente podemos colocá-las em duas vertentes: melhorar a experiência do usuário e as ferramentas e recursos que vão tornar os procedimentos mais efetivos, como o desenvolvimento de novas técnicas, de medicamentos, de tratamentos e tecnologias que vão trazer a possibilidade de curas e mais controle de doenças.

Dentro da experiência do paciente, além da telemedicina, esperamos que futuramente, nós consigamos desenvolver formas de melhorar os wearables – equipamentos que possam ser colocados, como relógios, pulseiras e anéis e que façam a análise de múltiplos parâmetros do organismo e enviem essas informações para um banco de dados à disposição de uma equipe de assistência médica e de enfermeiros. Dessa forma, teríamos uma leitura das pessoas a ponto de prever cenários antes de chegar em situações em que acontecessem o desenvolvimento mais graves de doenças.

Uma outra etapa que seria muito mais disruptiva é a possibilidade de, além de realizar leituras através desses equipamentos, que eles também pudessem dar início aos tratamentos, como já acontece hoje, em pacientes diabéticos.

Esse banco de dados que vai sendo construído a partir desses aparelhos que fazem leituras, passaria a ser cada vez maior e com mais informações, facilitando o uso de recursos da AI – Inteligência Artificial, através da realização de monitoramentos que, muitas vezes, nossa mente linear não conseguiria prever. Inclusive, com dados e estatísticas que ajudariam a definir épocas em que determinadas doenças seriam mais comuns e em quais épocas seriam mais baixas.

A AI também tornaria possível o desenvolvimento de uma estrutura em que todos os equipamentos que existem no hospital ou em nossa residência comunicassem entre si.

No caso de transplantes, quando há falência de algum órgão, sabemos que a oferta é muito baixa diante da necessidade de todos que estão aguardando na fila.

Imagine se tivéssemos, de uma forma mais prontamente disponível, estruturas que substituíssem esses órgãos? Isso seria possível através da impressora 3D.

Essa impressora serviria para realizar o planejamento de algumas cirurgias, futuramente, evoluiria a ponto de conseguir realizar a impressão total de um órgão ou de uma parte do corpo da forma como estão as estruturas anatômicas e a posição de uma determinada lesão. Com isso, o laboratório e a equipe cirúrgica já conseguiriam fazer uma prévia e um planejamento bem desenhado.

Podemos pensar também no Big data como forma de turbinar o desenvolvimento de novos medicamentos e alvos de terapia, reduzindo, assim, o tempo médio de pesquisas e descobertas.

Para que todas essas inovações sejam fomentadas é muito importante que ocorram parcerias entre prestadores de serviços de saúde e grandes empresas de tecnologia.

O 5G, devido à alta velocidade e baixa latência teria papel significativo para que essas evoluções se tornassem uma realidade cada vez mais palpável.

Quanto maior o acesso das pessoas à saúde, doenças crônicas e degenerativas como tumores, hipertensão, pressão alta, diabetes cairão muito de incidência e, assim, esperamos que a expectativa de vida do ser humano aumente muito.

Esbarramos, porém, em alguns obstáculos, como o fato de termos muitos locais onde nem o 3G funciona de forma eficiente, o alto custo de produtos médicos, que acabam impedindo o acesso de várias camadas sociais e, por último, prestadores de serviços de saúde que criam empecilhos para fornecer tanto dispositivos quanto tratamentos.

Uma caminhada, no mínimo, desafiadora.

*Felipe Mendes, neurocirurgião mineiro, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, com aperfeiçoamentos em procedimentos minimamente invasivos da coluna, neurocirurgia vascular, base de crânio e MBA executivo em gestão em saúde pelo Hospital Albert Einstein