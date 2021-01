Tribunal mantém condenação de homem acusado de chamar professora de educação física de ‘macaca’

A 9ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a condenação de Eduardo Rodrigues de Moura Pereira por injúria racial. O homem é acusado de chamar uma professora de educação física de “macaca”, durante um jogo de vôlei, realizado em um ginásio escolar de Nova Granada, no interior paulista, a 471,3 km de São Paulo. À Justiça, Eduardo Pereira negou que tenha xingado a professora, alegando que possui “traços negros” e “é cotista na faculdade”. No entanto, as duas testemunhas de acusação afirmaram tê-lo ouvido ofendendo a profissional de educação.

Também foram ouvidas três testemunhas de defesa no processo. Apesar disso, o desembargador Roberto Grassi Neto, relator do caso, argumentou que os depoimentos foram insuficientes para comprovar que Eduardo Pereira não proferiu as ofensas contra a professora. Grassi Neto destaca em seu relatório que as três declararam que “não ouviram” os insultos, o que não evidencia que eles não teriam ocorrido, mas apenas atesta que as testemunhas não os escutaram. Sendo assim, reforça-se a alegação da vítima, que teve sua versão confirmada por outras duas pessoas que estavam no local no dia do ocorrido.

Considerado isso, o desembargador reafirmou a condenação do réu por injúria racial, que solicitava sua absolvição, e firmou pena de prestação de serviço comunitário durante um ano e quatro meses. Além disso, ficou determinado que Eduardo Pereira deve indenizar a vítima em dois salários mínimos. Caso ele descumpra com a decisão judicial, a punição pode ser reconvertida à sentença original da Comarca de Nova Granada, que havia definido pena de reclusão, em regime inicial em aberto, por um ano e quatro meses.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE EDUARDO RODRIGUES DE MOURA PEREIRA

A reportagem entrou em contato com a defesa de Eduardo Rodrigues de Moura Pereira e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.