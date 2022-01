Influencer confundida com mulher acusada de furto afirma ter sido ‘chutada’ por segurança de shopping popular em São Paulo

A influencer Ingrid Silva, 26, afirma ter sido agredida por uma segurança do Shopping 25 de Março no Brás, região central de São Paulo, após ser confundida por integrante de quadrilha que cometia furtos no local. Em entrevista ao Estadão, ela contou que aguardava no estacionamento do centro comercial um ônibus para Cravinhos, região Metropolitana de Ribeirão Preto, quando percebeu uma confusão. “Uma moça que estava ao meu lado foi abordada”, relata.

Nesse instante, Ingrid tinha acabado de comprar um óculos de sol de um ambulante quando dois seguranças a teriam coagido a entrar no shopping. “Eles começaram a fazer pressão psicológica que se eu não devia nada era para ir com eles para dentro que eles iam me levar na administração”, conta em vídeo divulgado nas redes sociais.

Parte do trajeto foi registrado por Ingrid por meio do celular. “Tem polícia aqui? Eu só vou acompanhada da polícia”, diz em direção aos dois seguranças. Um deles responde a influencer em tom de deboche: “Não vem com essa história não”. Ingrid questiona porque eles a estão pressionando, e o mesmo homem afirma “você não tá fazendo nada, é só uma conversa”.

Após alguns segundos, outra voz surge. “Tá gravando o que?”, grita ao fundo uma funcionária que não aparece nas imagens gravadas pela vítima. Nesse momento, a influencer reage e diz “estou falando com meu namorado, moça”. Em seguida, Ingrid pausa a gravação. O vídeo é retomado quando ela já tem sido liberada pelos seguranças. “Eu estou completamente destruída. O pessoal do Brás me levou, me agrediu”, conta chorando.

Segundo a influencer, ela foi levada para uma loja desativada do shopping center “era uma suposta administração”. Ao chegar no local presenciou um homem sendo espancado. “Quando chego na sala tem um cara no chão caído, sem camisa, sendo agredido”, descreve. Em pânico, ela tentou ligar para o namorado. “É onde começa as minhas agressões que foi feita pela moça que pede para eu parar de filmar”. A mulher citada por Ingrid é a que a interroga antes do porque ela estava gravando.

“Ela me pegou por trás, colocou a mão no meu cabelo, começou a me dar soco, puxar meu cabelo, me jogando pra dentro da sala.” Ingrid afirma que as agressões só tiveram fim quando outro segurança reprimiu a mulher. “Ele falou para mim que o que aconteceu foi um equívoco e que a segurança ia ser mandada embora”.

A influencer só conseguiu registrar boletim de ocorrência virtual nesta segunda-feira, 24. Ela disse que no dia do episódio foi orientada por policiais a realizar a queixa na cidade natal, em Cravinhos. Para o advogado da influencer, Cássio Noccioli, o acontecimento foi mais amplo do que o próprio vídeo registra. “Existem fortes indícios de lesões que ela sofreu. Infelizmente, ela foi agredida no momento em que ela não pôde filmar”, reforça.

Ingrid fez corpo de delito em um hospital local de Cravinhos, o ambulatório confirmou as agressões. Mas o exame no IML só poderá ser feito após a polícia analisar o boletim de ocorrência. O advogado destaca que o processo vai seguir na área criminal e cível. “Tudo isso é um transtorno. A injustiça horrorosa que ocorreu com ela, essa violência psicológica, esse abalo emocional. Nós também vamos partir para um pedido de indenização”.

Os dois vídeos compartilhados por Ingrid nas redes sociais já somam mais de 80 mil visualizações, cada. Ainda abalada, ela desabafa que a situação foi traumática. “É um choque terrível, só que eu também tenho que ser forte, porque se eu não for forte, eu não vou conseguir passar por essa situação.”

COM A PALAVRA, SHOPPING 25 DE MARÇO

Na íntegra, a nota divulgada pela assessoria do centro comercial nas redes sociais:

“O Shopping 25 de Março Brás esclarece que suas diretrizes de segurança determinam que as abordagens ao público sejam feitas de forma ética, respeitosa e não-violenta.

Na data de hoje, a equipe de Segurança conseguiu identificar uma quadrilha que atuava furtando sacolas de mercadorias de clientes. Eles foram abordados, as mercadorias foram recuperadas e devolvidas aos clientes que foram vítimas.

Durante a abordagem, a equipe de Segurança recebeu a informação de que a Sra. Ingrid Silva estaria na companhia da quadrilha. A convidaram a ir até a administração para averiguação, conforme é mostrado no vídeo veiculado em suas redes sociais. A própria equipe se identificou durante a gravação e ressaltou que ela não estava sendo acusada de nada.

Após uma verificação efetuada por uma fiscal de piso feminina, foi constatado que a Sra. Ingrid Silva não integrava a quadrilha, indo embora em seguida. Ressaltamos que em nenhum momento houve qualquer agressão de qualquer natureza ou qualquer tipo de constrangimento nas dependências do Shopping.

O Shopping 25 de Março fica à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento.”