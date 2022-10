‘Indícios não deixam dúvidas de que Jefferson agiu de forma premeditada e com intenção de matar’, diz delegado atingido na cabeça por estilhaços de granada

Um dos feridos por estilhaços de granada arremessada pelo ex-deputado Roberto Jefferson contra a PF, o delegado Marcelo André Coster Villela afirmou em depoimento que ‘indícios não deixam dúvidas’ que o ex-presidente do PTB ‘aguardava a polícia federal e agiu de forma premeditada e com intenção de matar os policiais’ que foram até Levy Gasparian neste domingo, 23, para prendê-lo. Após ser atingido, Villela foi levado ao hospital e fez um de raio-x, exame que constatou dois fragmentos no crânio do delegado.

A agente federal Karina Lino Miranda, também alvo da fúria de Jefferson, foi atingida por estilhaços na testa, perna, braços e bacia. Ela narrou que o ex-deputado, antes de jogar a primeira granada na direção dos policiais, levantou a mão, mostrou o dispositivo, tirou com o pino e disse que iria jogá-la afirmando ‘vocês estão juntinhos ai vão machucar’.

Os relatos de ambos os policiais constam no inquérito no bojo do qual Jefferson foi indiciado por por quatro tentativas de homicídio – imputações correspondentes aos integrantes da equipe da PF que tentaram capturá-lo. Os outros PFs que participaram da diligência neste domingo, 23, são o escrivão Daniel Queiroz Mendes da Costa e o agente Heron Costa Peixoto. Ambos também prestaram depoimento sobre o ocorrido.

Heron relatou que a equipe chegou à casa de Roberto Jefferson por volta de meio dia. De acordo com o depoimento, a equipe tocou o interfone, mas ninguém atendeu, então o agente resolveu pular o muro da residência e tocar a campainha. Uma senhora o respondeu, dizendo ‘vai embora que vai dar merda’ e gritando ‘vai embora’.

