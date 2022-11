Índice de Inconstitucionalidade de leis de São Paulo chega a 89%, aponta Anuário da Justiça

*matéria atualizada às 18h17

Levantamento realizado pelo Anuário da Justiça aponta que chegou a 89% o índice de inconstitucionalidade de leis de municípios e do Estado de São Paulo referentes ao ano de 2021. Isso significa que a cada 100 leis submetidas ao crivo do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, 89 foram julgadas inconstitucionais.

O Anuário da Justiça, que será lançado nesta terça-feira, 8, às 18 horas, no Salão dos Passos Perdidos do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Sé (centro de São Paulo), é uma publicação da revista Consultor Jurídico (ConJur).

Em números absolutos, essa estatística representa que, em todo o ano de 2021, foram protocoladas 788 ações diretas de inconstitucionalidade perante a Corte. Dessas, 623 foram julgadas procedentes, total ou em partes.

O Órgão Especial do TJ de São Paulo é um colegiado formado pelos 25 desembargadores mais antigos da Corte que tem um quadro total de 358 desembargadores.

Em comparação com o ano de 2012, quando essa estatística começou a ser construída, ano passado o Tribunal julgou a constitucionalidade de 500 leis a mais.

O pódio das cidades que mais têm leis questionadas nesse quesito são Mauá (Grande São Paulo), Andradina e São José do Rio Preto (ambas no interior de São Paulo).

Nos últimos três anos, Mauá ficou em primeiro lugar. Em 2021, 48 leis do município foram questionadas e 42 foram julgadas inconstitucionais.

Em segundo lugar, Andradina teve 34 leis questionadas e 32 retiradas do mundo jurídico. São José do Rio Preto, em terceiro lugar, teve 24 leis declaradas inconstitucionais – de um universo de 29 ações.

O levantamento também aponta que os principais autores dessas ações são os prefeitos (que protocolaram 330 dessas ações), o Ministério Público (325) e entidades empresariais (15).

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE MAUÁ

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Mauá, mas não teve retorno. A palavra está aberta para manifestação.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE ANDRADINA

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Andradina, mas não teve retorno. A palavra está aberta para manifestação.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de São José do Rio Preto, que solicitou contato com a Câmara de Vereadores da cidade. O presidente do legislativo municipal, Pedro Roberto Gomes, enviou a seguinte manifestação por meio de nota:

Em relação às Leis julgadas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, através da sua atual presidência e Mesa Diretora, informa que tem por prerrogativa não interferir nas iniciativas legislativas propostas pelos vereadores. Há total liberdade para que eles apresentem os projetos que julgarem pertinentes.

Desta forma, a Presidência encontra hipóteses regimentalmente restritas, nas quais não é possível deixar de receber os projetos. De modo que a análise prévia de controle de constitucionalidade cabe, na fase de tramitação, sequencialmente, à Comissão de Justiça e Redação, ao Plenário do Poder Legislativo e ao Chefe do Poder Executivo – neste último caso, por meio do veto.

Vale lembrar que o exercício da atividade legislativa, como característica da democracia representativa, encontra seus limites apenas no texto constitucional, motivo pelo qual o próprio Supremo Tribunal Federal, através da ADI 5.105, definiu que os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade não atingem nem o próprio Poder Judiciário, nem o Poder Legislativo, que detém legitimidade para editar novas normas, similares ou idênticas, que abranjam temas anteriormente tidos por inconstitucionais nos Tribunais.

Dessa forma, em que pese o respeito que temos aos julgamentos do Órgão Especial do TJ-SP, os julgamentos de procedência não podem ser vistos como algo que impeça o exercício da função legislativa do vereador. Mesmo porque já houve casos em que o Poder Judiciário reviu o seu entendimento para reconhecer que leis anteriormente tidas por inconstitucionais, eram, na verdade, compatíveis com o texto constitucional.

PEDRO ROBERTO GOMES

Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto-SP