‘Independência funcional garante para a sociedade que não terá no MP um advogado do governante de ocasião’, diz líder dos procuradores

Ainda em meio ao rescaldo de uma operação que expôs rusgas entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) afirmou que ‘dúvidas’ sobre a conduta do atual chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras, criticado por suposto alinhamento com o Palácio do Planalto, gera prejuízos não só para a instituição, mas para toda sociedade.

“Pouco importa a nossa opinião se ele (Aras) está agindo bem ou mal. O simples fato de um membro do Ministério Público estar colocado como alguém que não usa sua independência funcional, é muito ruim pra nós. Independência funcional não é um direito, é algo que foi dado ao Ministério Público em defesa da sociedade. Ela garante para a sociedade que não terá no Ministério Público um advogado do governante de ocasião. Ele é um advogado da sociedade”, afirmou.

Segundo o chefe da ANPR os integrantes do Ministério Público tem de ‘exercer, com independência e autonomia, o seu papel’. “Toda vez que o MP é colocado em uma nuvem de dúvidas, sobre estar agindo em defesa de alguém, perde a sociedade e perde o MP. Precisamos fortalecer a independência funcional. Isso passa por transparência dos processos de escolha dos cargos”, destacou Cazetta.

As declarações foram dadas durante a live ‘Democracia como defendê-la’, realizada na quinta-feira, 1º. O debate, organizado pelo grupo Democracia e Razão, foi mediado pelo promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, João Linhares, e contou com a participação de José Carlos Cosenzo, subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais do Ministério de São Paulo e ex-presidente da Associação Nacional dos membros do Ministério Público.

Cazetta ainda fez uma ponderação sobre o sistema acusatório após questionamento acerca de suposto ‘vácuo’ deixado pelo PGR, ocupado pela Polícia Federal e por ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Segundo o procurador, ‘ou se instaura no País um sistema acusatório de verdade, em que o Ministério Público exerce seu papel e é respeitado, ainda que haja divergências, ou não teremos um modelo penal minimamente equilibrado’.

“O problema para mim é que, quando a gente começa aceitar decisões heterodoxas, ainda que a partir de uma premissa de que estamos buscando o bem, estamos colocando a lógica da sociedade em risco. Sociedade exige que as regras sejam cumpridas e isso precisa ocorrer”, afirmou.

‘Abaixo da democracia é barbárie, isso não queremos’

A 30 dias do primeiro turno das eleições, um dos pontos abordados durante a live foram os ataques às urnas eletrônicas. Ao comentar tal tópico, Cazetta apontou que, em um contexto de ‘agressões à democracia’ e de ‘irracionalidade’, é preciso lembrar que a democracia ‘é um sentimento, uma realidade que você precisa alimentar no dia a dia’.

Segundo o procurador, as divergências não são ruins, mas precisam se dar como ‘elemento de coesão’. “Ruim é a negativa da democracia. Todo aquele que buscar qualquer saída, qualquer diálogo que seja, baseado na ideia de que a democracia é um fato que pode ser abandonado, ele tem que ser advertido. Falar ‘opa, aqui não. Você pode muita coisa, menos negar a essência da democracia'”, afirmou.

O chefe da ANPR ressaltou os movimentos da sociedade de ‘reafirmação’ da democracia, citando o que foi organizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, no início de agosto. “Democracia não é algo com a qual se brinca. Você constrói no dia a dia. Você tem que respeitar”, ponderou.

Segundo Cazetta, é preciso que haja uma ‘base mínima’ de respeito. “Somos uma democracia, precisamos fortalece-la e não aceitaremos nenhum tipo de negociação em torno desse assunto. Democracia é a base. Acima da democracia a gente constrói. Abaixo da democracia é barbárie. E isso nós não queremos.

Com relação especificamente ao sistema eletrônico de votação, o procurador lembrou dos períodos em que atuou como Procurador Regional Eleitoral, indicando que, como as urnas eletrônicas ‘ganhamos tranquilidade’. Segundo Cazetta, no período anterior à adoção do equipamento, havia ‘casos famosos’ de fraudes.

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República mencionou os diferentes mecanismos e momentos de auditoria do processo de votação, citando por exemplo, a emissão da zerésima, dos boletins de urna, a conferência do código-fonte das urnas, o sorteio de equipamentos para auditoria no dia do pleito, entre outros.

“Esse processo de descredito da urna é reflexo pura e simplesmente de um reflexo atual das teorias de conspiração. Você cria uma historia ‘e se’. ‘E se jesus fosse mulher?’. O ‘e se’ nos leva a qualquer lugar do mundo, mas tem que ter o mínimo de coerência, credibilidade, ligação aos fatos”, ponderou.

Segundo Cazetta, o sistema eletrônico de votação faz parte de um ‘processo que a gente deveria se orgulhar e não jogar na lama, como alguns tentam jogar’.