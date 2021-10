Independência e parceria: como o Fundo Patronos atua, lado a lado, com a Unicamp

Os primeiros meses da pandemia foram de reflexão para muitos de nós, sobre o lugar que ocupamos e nosso papel para o mundo.

O cenário da COVID-19 tornou bastante evidente a importância que a Unicamp representou nas nossas formações como pessoas e profissionais. Ao mesmo tempo, compreendemos o poder de transformação que poderíamos gerar ao retribuir para a instituição. Ao compartilharmos as nossas experiências e conhecimentos, concluímos que os fundos patrimoniais, ou endowments, estão hoje entre uma das melhores alternativas para acelerar a educação superior no Brasil, bem como apoiar a pesquisa científica.

E assim, fruto desta mobilização, surgiu o Fundo Patrimonial Patronos, fundado em abril de 2020. Somos todos voluntários e nos engajamos a partir de um mesmo sonho: o de construir um fundo sustentável e perene, para contínuo apoio à comunidade Unicamp, multiplicando o potencial da instituição e formando futuros líderes para a sociedade brasileira. Atuar no Fundo Patrimonial Patronos é uma forma de demonstrar toda a gratidão que nós sentimos pela universidade e é a maneira que encontramos de retribuir para a sociedade a transformação que a formação acadêmica traz para as nossas vidas. Esse sentimento permeia a mim e a todos os membros do Fundo.

O Patronos iniciou sua jornada abraçando projetos de impacto sociocultural, com destaque para a enorme pluralidade, uma vez que a universidade oferece 60 cursos de graduação, nos mais diferentes segmentos, além de pós-graduação e diversas frentes de pesquisa. Nós acreditamos na diversidade de ideias e de grupos como forma de desenvolver e impactar positivamente a sociedade, por isso, buscamos proposições inovadoras, que solucionem problemas reais, focando nossa atuação em quatro pilares: apoio à ciência, incentivo à inovação, desenvolvimento de pessoas e conexão da comunidade, fortalecendo a multidisciplinaridade.

Um de nossos grandes orgulhos é que, em tão curto tempo de existência, conseguimos estreitar os laços com a Unicamp, fundamental para nossa atuação. O reconhecimento partiu do próprio reitor da Unicamp, José de Almeida Meirelles, o Tom Zé, que compreendeu a importância de valorizar o Fundo Patronos como um parceiro para a comunidade estudantil e nos considera fruto do espírito empreendedor e inovador que caracteriza a história da Unicamp.

Hoje, inclusive, o Tom Zé ocupa uma das cadeiras do nosso Conselho Administrativo. Isso nos deixa imensamente gratos, pois fortalece nosso sonho e nos mostra que estamos indo pelo caminho certo. Trabalhando lado a lado com a Unicamp em suas expressões tão plurais, conseguimos manter o objetivo de inovar dentro da universidade, um desafio e tanto, sobretudo em uma fase difícil, como a atual.

Parceiros, porém, independentes

Ao mesmo tempo que temos essa proximidade e relação de confiança com a Unicamp, nossa gestão é totalmente independente da instituição. Nosso time de voluntários soma mais de 50 pessoas de 12 cursos distintos trabalhando em diversas atividades, como captação de doadores e elaboração de editais. Além disso, existe uma robusta estrutura de Conselho e Comitês, que auxiliam na nossa tomada de decisão, onde contamos com a participação de profissionais notáveis, como Newton Freire, Carlos Formigari, Erica Janini, e Rafael Marchi no Conselho Administrativo, Marcelo Orlando, Ana Paula Bettinelli e Pedro Fukui no Comitê Fiscal, e Otaviano Canuto, Felipe Andrioli e Matheus Cavallari no Comitê de Investimentos. Nossos membros dividem seu tempo voluntário com outros cargos, muitos em posições de liderança em grandes organizações como Itaú, QuintoAndar, Accenture, Goldman Sachs, Verde Asset e PwC.

Até o momento, o Fundo Patrimonial Patronos conta com cerca de 150 doadores e acumula um patrimônio de R$ 1,5 milhão, valor admirável para um projeto que conta com um pouco mais de um ano e meio de existência. Nosso atual sucesso é devido ao apoio de doadores que vão desde fundadores de unicórnios, sócios de consultoria, grandes executivos a até mesmo alunos, que enxergam nosso valor e fazem contribuições menores e recorrentes através do nosso website.

Graças esse círculo virtuoso, nossa parceria institucional e o apoio de doadores, conseguimos alavancar ainda neste ano de 2021 ações bastante relevantes, como um programa de mentoria que já está beneficiando 80 alunos e ex-alunos e um hackathon que gerou cinco propostas de soluções para os efeitos colaterais da pandemia da COVID-19. Além disso, ainda lançamos nosso primeiro edital financeiro que oferecerá oficinas de capacitação para quase 50 organizações extracurriculares da comunidade da Unicamp, além de apoio de R$25 mil reais para cinco delas, impactando +2.000 membros da nossa comunidade.

Muito desse sucesso reside no fato de contarmos esse ativo humano incrível, além de um arranjo robusto, enquanto associação sem fins lucrativos, com um modelo de governança bem estruturado e gestão extremamente profissional.

2022 vem aí!

O Fundo Patrimonial Patronos já se prepara para alçar voos ainda mais altos no ano que vem. O plano é estreitar ainda mais a relação com a Unicamp e conquistar novos parceiros, inclusive empresariais, para criar mais oportunidades para toda a comunidade acadêmica e impulsionar novos projetos, visando gerar impacto para além das fronteiras da universidade e, também, fomentar bolsas de verão para pesquisas científicas de caráter interdisciplinar. Para isso, todo o apoio que recebermos será muito bem-vindo.

*Adriana Fu, graduada em Farmácia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e diretora de Relações Institucionais do Fundo Patrimonial Patronos