Independência e Constituição

Mais do que uma lei, a Constituição de uma nação democrática é um projeto de sociedade. Inscrevem-se nela as fórmulas políticas e os princípios normativos do convívio social, destacando-se a forma de exercício do poder em nome e em benefício da coletividade.

O Brasil, tal e qual a maioria dos países ocidentais, adotou o sistema da democracia representativa, através da qual a soberania popular delega seu poder de decidir a representantes eleitos e que necessariamente estão vinculados aos primados da Constituição, cuja guarda compete ao Poder Judiciário e mais direta e especificamente ao Supremo Tribunal Federal.

Pedra angular de nossa Constituição são os direitos fundamentais garantidos de forma irrevogável ao cidadão e que são oponíveis ao próprio Estado, compreendendo-se a partir deles o denominado Estado Democrático de Direito.

Por isso é que quando o STF claudica, negligenciando esses direitos fundamentais, a democracia adoece, contaminando todo o sistema normativo e findando por ferir de morte o equilíbrio das relações políticas e sociais.

É uma quadra triste essa pela qual passa a história do Direito Constitucional brasileiro, quando assistimos à nossa Corte Constitucional desafiar – sem cerimônia qualquer – os limites da intervenção do Estado na vida do cidadão, atraindo para si poderes que lhe não foram outorgados pela Magna Carta.

Desdenhando do devido processo legal, subvertendo o sistema acusatório, processando inquéritos secretos e violando a liberdade individual daqueles que emitem opinião desagradável aos membros da Corte, os Ministros do STF jogam à inutilidade um colossal esforço civilizatório que os ordenamentos jurídicos democráticos manifestaram desde a Revolução Francesa.

A livre manifestação do pensamento reflete a própria dignidade humana, não sendo concebível que se observe em silêncio o agigantamento anômalo das funções do STF, a ponto de sufocar as liberdades públicas.

Não teremos independência enquanto formos subjugados por essa ignomínia denominada abuso judicial, não sendo ocioso relembrar que o império da lei não significa império dos juízes!

O homem não é propriedade do Estado e não há constrangimento maior à liberdade do que algemar a sua consciência e encarcerar o seu pensamento, escravizando-o.

É lembrar Friedrich Nietzsche: “Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo.” Que raie a liberdade no horizonte do Brasil.

*Flávio Henrique Santos é advogado e sócio-fundador do escritório FHS Advocacia