Imunidade na covid-19 e o que estamos aprendendo

A expressão “construir um avião em pleno voo” traduz bem os esforços científicos no desenvolvimento de ferramentas para combater a pandemia da Covid-19, desde os primeiros sinais de que se tornaria um problema global, no início de 2020.

Os vírus não trazem manual do fabricante e, apesar de terem “parentes” filogenéticos que podem nos dar algumas pistas sobre suas características, são meras hipóteses que precisam ser observadas na prática, testadas e confirmadas – ou até excluídas.

Não se trata da primeira pandemia enfrentada pela humanidade, mas certamente é a primeira em proporção global. Isso aumenta o desafio para investigar, compreender e desenvolver ferramentas para prevenção de contágio, diagnóstico e tratamento da infecção.

Em velocidade nunca vista, os pesquisadores decifraram o código genético do vírus, desenvolveram e disponibilizaram testes específicos em escala mundial. As inovações seguem sendo aperfeiçoadas periodicamente para garantir diagnósticos cada vez mais precisos, acurados e apropriados para as necessidades do momento da pandemia em cada país.

Por se tratar de uma doença com potencial que já atingiu grande parte da população mundial, o desenvolvimento das vacinas, também em tempo recorde, se tornou a peça fundamental para seu controle. Nesse sentido, muitos esforços têm sido empreendidos pelas indústrias e governos para a disponibilização rápida e suficiente de doses para abastecimento global.

Como consequência, o avanço das estratégias de imunização despertou a necessidade de ampliar o entendimento científico e geral sobre o que é estar protegido, por meio de exames que detectem os anticorpos oportunamente produzidos. Enquanto esse conhecimento está em construção pela comunidade científica, o surgimento de testes para detecção de anticorpos neutralizantes se apresenta como uma alternativa promissora em diferentes aspectos.

Os anticorpos neutralizantes representam a proporção dos anticorpos com potencial de bloquear a entrada do vírus na célula, prevenindo ou atenuando o curso da infecção. Os testes laboratoriais considerados padrão-ouro para verificar a presença de neutralização são de alta complexidade, requerem culturas de células e áreas de segurança biológica restrita a centros de pesquisa, não sendo escaláveis para assistência à população em geral.

Mais recentemente, os resultados de pesquisas laboratoriais sobre anticorpos neutralizantes – testes imunológicos realizados comercialmente – apresentaram excelente correlação com os ensaios padrão-ouro. As devidas validações científicas em curso, evidenciarão o uso desse exame na otimização de recursos e prevenção de eventos adversos como ferramenta para identificar a produção de resposta imune, pós-infecção ou pós-vacina.

Uma das questões fundamentais a ser esclarecida por esses estudos é o correlato de proteção – ou seja, qual é o nível de anticorpos que um indivíduo precisa apresentar para se considerar imunizado, ou se a simples presença de anticorpos neutralizantes garante algum nível de proteção. Outra questão é a correlação entre os testes de neutralização e as dosagens de anticorpos IgG anti-RBD, em que pacientes com altos níveis de anticorpos podem ou não ter essa capacidade de neutralização e, portanto, impedir a infecção.

Enquanto o programa nacional de imunização segue seu curso, assim como os estudos de eficácia de cada vacina contra as variantes do SARS-CoV-2 e a resposta imunológica de grupos especiais de pacientes, como idosos e imunodeprimidos, por exemplo; a medicina diagnóstica enfrenta esse novo desafio para chegar em um consenso sobre os novos testes. O tempo e as pesquisas científicas nos trarão muitas respostas, e os voos futuros serão alçados com muito mais segurança.

*Annelise Wengerkievicz Lopes é patologista clínica e Gustavo Campana é diretor médico na Dasa