Improbidade administrativa e divergência na interpretação da lei

A ideia de segurança jurídica exige que os pronunciamentos judiciais não sejam fruto do arbítrio do Magistrado. Apesar de uma margem de indeterminabilidade na interpretação da legislação, a tarefa de aplicação do Direito não pode refletir mero relativismo, devendo prevalecer a busca pela previsibilidade das decisões e pelo ideal de justiça:

Justamente por isso existe segurança jurídica em um estado de direito; ou seja, podemos ter uma ideia daquilo que nos atemos. Qualquer advogado ou conselheiro está, em princípio, capacitado para aconselhar corretamente, ou seja, para predizer corretamente a decisão do juiz com base nas leis vigentes.[1]

Desse modo, ainda que paire dissenso pontual decorrente de julgados isolados, deve-se observar os princípios da segurança jurídica e da confiança.

O entendimento reiterado das Cortes oferece uma diretriz de qual é a conduta que se espera do gestor público, notadamente quando se emitem súmulas, atos normativos orientativos ou precedentes obrigatórios.

Contudo, a Lei n. 14.230/2021 modificou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), afastando a configuração da chamada “improbidade hermenêutica”, ou seja, a responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa decorrente da prática de conduta fundada em tema que paira divergência interpretativa:

Art. 1º, § 8°: “Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.”

O dispositivo legal estabelece causa excludente da improbidade administrativa para decisões embasadas em entendimento minoritário no âmbito do Poder Judiciário ou dos órgãos de controle, sob o argumento de que busca evitar o “apagão das canetas” – ou seja, a situação em que o gestor público, receoso dos riscos envolvidos na tomada de uma decisão, deixa de praticar um ato, não tomando decisão alguma.

No entanto, condicionar a configuração de improbidade administrativa à existência ou não de “divergência interpretativa da lei” viola o princípio constitucional da legalidade, que exige prévia delimitação legal do ilícito.[2]

Ademais, ao estabelecer que a existência de julgado isolado, sem a fixação de qualquer outra condição, isenta agentes públicos e privados de responsabilidade na esfera da Lei de Improbidade Administrativa, a redação conferida ao dispositivo admite a adoção de expedientes espúrios para contornar o entendimento já sedimentado em nossos Tribunais, atentando contra os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vedação ao retrocesso social.[3]

E mais: ainda que não seja reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo, é preciso verificar se a posição encampada pelo gestor não é mera simulação para se alcançar fim ilícito, tornando possível a sua responsabilização pelo afastamento da presunção relativa de que atuou em conformidade com o ordenamento jurídico ao acompanhar julgado isolado.[4]

Em suma, diante dos inúmeros obstáculos existentes à repressão da corrupção, a observância pelo gestor público de um sistema coerente e íntegro de interpretação da Constituição e da legislação infraconstitucional, fundado em súmulas, atos normativos orientativos e precedentes obrigatórios, parece ser a única a alternativa viável para estancar a cobiça humana.

*Rafael Costa é promotor de Justiça no Estado de São Paulo e professor de Direito

