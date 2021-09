Imprensa incomoda

Tentativa de golpe. Covid-19. Desemprego. Inflação. Terras indígenas. Pedidos de impeachment. Escassez de recursos hídricos. Em todos os problemas mais mencionados nos últimos dias, nas rodas de conversa como nas redes sociais, em casa e na rua, a imprensa está presente. Se não fossem os jornalistas a noticiar os acontecimentos antes e depois do 7 de setembro de 2021, não teríamos conhecimento do plano armado para levar às avenidas das capitais brasileiras milhares de pessoas, convocadas pelo presidente da República. E o fracasso do plano.

Qual é a pauta da propalada greve dos caminhoneiros? Estamos com 14 milhões de desempregados no Brasil. Os números da Covid-19 estão chegando perto de 600 mil mortos. Conseguirão os povos originários manter suas terras? Vai haver racionamento de energia? São os jornalistas espalhados pelo país os que fazem as perguntas certas que levem a respostas certas, a fim de que a população compreenda e possa tomar decisões sobre sua vida e seus direitos.

Se os repórteres não estivessem de plantão, não saberíamos do movimento contrário ao 7S: o movimento daqueles que se insurgiram contra as manifestações convocadas pelo supremo mandatário para o Dia da Independência brasileira. E se não fossem os meios de comunicação – incluindo aí os blogs, sites, jornais, revistas, tevês, rádios e a internet como um todo – atuando como coadjuvantes no regime de pesos e contrapesos da democracia, não enxergaríamos a lenta e pertinaz demolição que o governo atual perpetra contra as instituições-base do sistema que construímos para defender essa mesma democracia.

Desde que Getúlio Vargas lotava os estádios com multidões de alunos da escola fundamental, a quem brindava com espetáculos de música e militarismo; desde que Hitler discursava aos alemães tendo à sua volta uma câmera cinematográfica, a reproduzir, por meio dos primeiros trilhos circulares, sua efígie repetida e ampliada; desde que António de Oliveira Salazar adotava como princípio a doutrinação das massas – não tínhamos diante dos olhos um chefe de governo com tantas características populistas.

Os passeios de motocicleta, de jet ski ou de helicóptero fazem parte desse arsenal pirotécnico de um líder que a imprensa, em ritmo de vaivém, não deixa de divulgar, como, infelizmente, de realçar. Porém, a importância dos meios informativos não está apenas na tarefa de constante vigilância, mas também em jogar luz sobre aquilo que está oculto, obscuro ou não esclarecido. Aqueles detalhes que muita gente não vê e que são importantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

E é justamente por este papel de cão de guarda das instituições que a imprensa é atacada. Não é um papel absoluto, irretocável, mas, sim, sujeito a erros e defeitos de visão. Apesar disso, é a mídia a encarregada de botar o dedo na ferida, apontar os podres dos poderes e, quando cumpre bem a função, defender a verdade, mesmo que essa verdade seja dura.

Por isso, neste e em outros governos, jornalistas foram e continuam a ser rejeitados, xingados, escorraçados. A imprensa, enfim, como guardiã da democracia brasileira, aponta, sinaliza, ilumina os caminhos. E incomoda.

*Thaïs de Mendonça é jornalista com 40 anos de experiência na imprensa diária e em assessorias de comunicação. É professora da Universidade de Brasília (UnB) desde 1990, onde completou Mestrado e Doutorado, e realizou estágio de pós-doutoramento em universidades na Espanha e Portugal. Tem seis livros publicados, o último um romance intitulado A vida em primeira pessoa, que trata das relações entre mídia e política