Imposto indevido: nova lei da anistia em São Paulo para regularizar imóveis

Desde 2018, a Prefeitura de São Paulo vem discutindo a possibilidade de aprovação de lei específica de regularização de edificações que estejam em desacordo com as normas do municipais, regulamentação aprovada no final do ano passado. Muito embora trate-se de boa notícia, a aderência a tal programa requer cuidados.

Beneficiando imóveis construídos até 31 de julho de 2014, a nova legislação objetiva, de uma forma mais célere, afastar irregularidades/ilegalidades, permitindo que os proprietários tenham total garantia sobre seus imóveis residenciais e/ou comerciais.

Outras vantagens elencadas pela prefeitura são as possibilidades de se vender, transferir ou alugar o imóvel com segurança, obter financiamento imobiliário, fazer inventários e testamentos, obter licença para funcionamento, entre outros.

Já a regularização propriamente dita poderá ser efetivada de quatro maneiras diferentes: regularização automática, regularização declaratória simplificada, regularização declaratória e regularização comum.

Os imóveis mais favorecidos por esta lei são os enquadrados na modalidade automática. Neste formato, residências de baixo e médio padrão, geminadas e sobrepostas, e conjuntos horizontais, desde que isentos de IPTU em 2014, não precisam sequer realizar a solicitação ou protocolo de requerimento.

Na modalidade declaratória enquadram-se edificações de até 1.500 m², residências de até 500 m² que não se enquadram na primeira categoria, conjuntos com várias famílias de até 20 unidades e até 10 metros de altura, prédios comerciais ou de serviços e igrejas e templos religiosos. Nesses casos, o interessado deverá seguir os procedimentos estabelecidos na legislação.

Nesta modalidade é previsto ainda uma subcategoria denominada de procedimento declaratório simplificado. Este procedimento enquadra imóveis de uso residencial, com área total de até 500 m², os quais devem cumprir alguns requisitos descritos no decreto regulamentador da lei.

Por fim, de maneira mais ampla e geral, foi criado o procedimento de modalidade comum, no qual se enquadram as edificações com mais de 1.500 m².

Para protocolar os pedidos para os procedimentos “declaratório” e “comum” o interessado deverá pagar o ISS referente à área a ser regularizada, além das taxas referentes à abertura de processo administrativo. Porém, a cobrança de tributo não poderia ser exigido pelo município para tornar possível a regularização do imóvel.

Nesse contexto, levando em consideração o curto prazo para protocolar o pedido perante a prefeitura – 90 dias a contar de 1 de janeiro – é essencial que se analise detidamente as condições delineadas, não descartando, inclusive, a possibilidade de ingresso de medida judicial sem que se incorra no pagamento de valores cobrados ilegalmente.

*Ana Lúcia Pereira Tolentino, advogada do Braga & Moreno