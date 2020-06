Impacto da covid-19 no mercado de carros brasileiro

Atualmente, com a maioria dos estados e municípios brasileiros adotando o isolamento social, a ordem do dia é fechar as portas por tempo indeterminado e trabalhar de forma remota sempre que possível. Isso levou a grande maioria dos lojistas de veículos a suspender as atividades à espera da crise passar. Uma análise em nossa base, por exemplo, mostra que embora mais de dois terços dos lojistas estar tentando vender manter sua atividade de forma online, a queda em vendas já tem sido em média acima de 50% e um 20% relata ter sofrido queda de 100%.

Nós estamos preocupados com os impactos econômicos que essa crise pode trazer. A maioria de nossos clientes são pequenos negócios que dependem de ter suas lojas abertas para trabalhar. Numa pesquisa realizada internamente um 40% de nossos clientes ressaltou que tem caixa para ficar parado por 30 dias mais. De mesma maneira um 70% ressaltou que, embora não ter feito demissões realizará logo caso a situação não se normalizar.

Nesse contexto é importante que se comece a se traçar um plano que contemple uma quarentena vertical e órgãos tipo o DETRAN deveriam avaliar reabrir suas portas só para despachantes para que as transferências de veículos aconteçam. Os desencontros entre o Ministro de Saúde e o Presidente da República nos preocupam pois mostram uma grande falta de coordenação no governo quando se deveria estar avaliando os prós e contras de uma quarentena vertical.

Acreditamos que após a crise passar, lamentavelmente o número de desempregados aumentará e como consequência teremos muitas pessoas querendo vender seu carro. Por outra parte as lojas de veículos se encontraram com os seus estoques cheios (dos veículos que compraram após carnaval e não conseguiram vender). O resultado disso, será que os veículos seminovos sofreram uma grande desvalorização em relação aos preços que estavam sendo praticados pré coronavírus. Já é possível ver essa na tendência nas transações que estão acontecendo no mercado atualmente que ja estão sendo praticadas com um grande desconto em relação ao cenário pré coronavírus.

É inegável que o mundo não será mais o mesmo após o coronavírus. Novos hábitos devem surgir e outros certamente serão suplantados. Higiene e saúde, por exemplo, vão ser os temas da vez, com maior controle de higienização e mapeamento de áreas de risco para agilizar cuidados com prevenção. Não é difícil imaginar restrições a viagens após a pandemia e também maior atenção a aglomeração de pessoas – sem falar no fenômeno da economia compartilhada, que vai ganhar novos contornos a partir de agora. No setor automotivo, os negócios on-line ganham cada vez mais espaço, e a venda de carros deve crescer consideravelmente nos próximos meses.

Basta ver o que está acontecendo justamente com a China, epicentro da pandemia do coronavírus, que, ainda hoje, busca reduzir os impactos da doença no dia a dia da população. Levantamento da Ipsos, líder global em pesquisas de mercado, mostra que os chineses estão repensando a própria mobilidade. A utilização de um carro particular, por exemplo, saltou de 34% para 66% na preferência deles, assumindo o topo da lista de principais meios de transporte, muito à frente de transporte público, carros compartilhados e caronas. Além disso, 72% demonstraram forte intenção de compra de um automóvel nos próximos meses e a principal razão, para 77% das respostas, é reduzir as chances de nova infecção.

Portanto à medida que a crise comece a passar, será normal ver que pessoas que não tinham carro e tenham condição financeira tentem adquirir um. A disrupção das cadeias logísticas e a queda de produção de carros zero km fará que os preços deles aumentem muito mais em relação aos carros usados gerando um aumento significativo das vendas de carros usados versus zero.

*Luca Cafici é CEO da Instacarro