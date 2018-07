‘Ilicitude’ do jogo do bicho torna nulo vínculo de emprego de cambista, decide TST

Os ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho declararam nulo o contrato de emprego firmado entre uma cambista e uma banca de jogo do bicho de Jaboatão dos Guararapes (PE). A decisão segue o entendimento do TST de que a ilicitude do objeto do contrato afasta o requisito de validade para a formação do ato jurídico.

As informações foram divulgadas no site do TST. Na reclamação trabalhista, a cambista afirmou que cumpria jornada das 7h30 às 18h30 de segunda-feira a sábado, que recebia salário mensal e que executava ordens. Por isso, pediu o reconhecimento do vínculo de emprego.

Embora a banca alegasse que era apenas proprietária da casa de jogo, e não empregadora da cambista, seu preposto admitiu em juízo a habitualidade na prestação de serviços, a onerosidade (pagamentos quinzenais) e a subordinação (horários fixos). Afirmou ainda que havia metas de vendas e que a cambista foi demitida por não as atingir.

Para o Juízo da 3.ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes, ‘a ilicitude da atividade do empregador não necessariamente vicia o contrato de trabalho’.

De acordo com a sentença, no caso do jogo do bicho a atividade ilícita seria ‘amenizada pela tolerância social e pela complacência das autoridades’.

O Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região (PE) manteve a sentença em que o vínculo foi reconhecido.

O relator do recurso de revista da empresa, desembargador convocado Ubirajara Carlos Mendes, explicou que o Pleno do TST, ao julgar incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), decidiu manter o entendimento consolidado na Orientação Jurisprudencial 199 da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1).

O verbete considera nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho em razão da ilicitude de seu objeto, o que afasta o requisito de validade para a formação do ato jurídico.

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso e julgou improcedentes os pedidos da cambista.