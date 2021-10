IGPM x lojistas: uma discussão contrária ao Código Civil

A antiga retórica de que os preços dos produtos no Brasil são altos em razão da alta carga tributária e do custo da mão de obra já é “cringe”, na giria utilizada pelos mais jovens.

Na esteira da pandemia arrefecida, uma das maiores crises sanitárias que a história da humanidade já presenciou, já não podemos dizer que a afirmativa é totalmente verdadeira. Sem dúvida alguma, a insatisfação, há muitas décadas, está na entrega da infraestrutura e dos serviços públicos pelo Estado, o que torna a nossa carga tributária excessiva e onerosa.

Posto isto, não é justo dizer que a mão de obra no Brasil é cara, já que os trabalhadores brasileiros que ganham pouco. Quando comparamos os nossos vencimentos com os dos trabalhadores de países mais desenvolvidos, por exemplo, podemos chamar a nossa mão de obra de “barata”. Em dólares, somos literalmente “pobres”. Mais uma vez, o problema está no Estado. São as contribuições para custear um sistema previdenciário cheio de privilégios e distorções que tornam o custo da mão de obra alto e dificultam a geração de mais postos de trabalho.

Hoje, os preços dos produtos estão exorbitantes, levando-se em consideração a desvalorização da moeda brasileira que produziu um câmbio em torno de R$ 5,35, encarecendo o preço dos insumos e das matérias-primas. Na economia liberal, regulada pelo próprio mercado, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), mais utilizado para reajustar anualmente o valor dos aluguéis, está absolutamente desajustado da realidade no mercado imobiliário, sob influência dos preços considerados na cesta de produtos dos outros índices que servem de base para apuração do índice, os quais sofrem forte influência do câmbio: as commodities, os alimentos e produtos primários do agronegócio e da construção civil.

Nas locações residenciais, comerciais, galpões e lojas de rua, quase sempre, a razoabilidade e o diálogo entre Locador e Locatário têm prevalecido. Contudo, nas locações das lojas em shopping centers que o reajuste pelo IGPM tem sido o problema mais relevante, com impacto direto no preço dos produtos.

Nos shopping centers por todo o Brasil, os varejistas especializados sempre buscaram um custo total de ocupação (CTO) percentual em torno de 12%, seguindo a mais básica teoria econômica de modelagem de negócios. Alguns poucos varejistas, os chamados “âncoras” e “marcas desejo”, têm custos de ocupação mais baixos, em percentuais que variam entre 3% e 8%.

Nos últimos anos, principalmente diante da crise econômica interminável, a média do custo de ocupação da grande maioria dos varejistas especializados esteve entre 12% e 18%. Em agosto de 2020, o IGPM começou a dar sinais de que se tornaria um problema. O acumulado em 12 meses do índice, que esteve por muito tempo na casa dos 6% a 9%, foi de 13,02% naquele mês e continuou com viés de alta até o ápice em maio de 2021, com 37,04% acumulado em 12 meses. Desde então, o viés é de queda, porém, em setembro de 2021, o IGPM acumulado em 12 meses foi de 24,86%, ainda alto.

Ao contrário da grande maioria dos proprietários de imóveis que passou a adotar outros índices para reajustar o valor locatício, especialmente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), já em agosto de 2020, os shopping centers decidiram que não aceitariam a substituição de índice de reajuste dos aluguéis em seus contratos, aplicando o IGPM na integralidade.

Compreensível, quando entendemos que as grandes administradoras de shopping centers são sociedades anônimas de capital aberto, com suas ações negociadas no mercado de capitas, especialmente na bolsa de valores, a B3. Obviamente, como estão no negócio de remunerar o capital de terceiros investido via mercado de captais, por metro quarado locado, os shopping centers viram uma ótima oportunidade de colocar um “degrau” no valor médio de suas locações sem ter que aumentar o valor do aluguel.

Como apuram resultados trimestrais entre orçamento e realizado, certamente, enxergaram no reajuste pelo IGPM muito acima da média esperada em todas as suas projeções anteriores à pandemia, a oportunidade de entregar para os seus investidores uma receita inesperada. Ou seja, ainda que tivessem que fazer concessões de descontos para manter seus locatários, trariam bons resultados para valorizar suas ações negociadas na bolsa de valores.

Assim, boa parte dos varejistas satélites de shopping centers, que em média são 50% franqueados e 50% lojas próprias, foram obrigados a aceitar reajustes entre 13% a 37% neste último ano que, com a falta de fluxo nos corredores e o baixo consumo, produziu custos de ocupação bem acima dos 20%, em alguns casos até 35% ou 40%.

Na Cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o valor aluguel da loja de shopping, em média, representa 40% do custo de ocupação. Os outros 60% são despesas relacionadas ao condomínio, fundo de promoção e propaganda, taxa de administração, IPTU e consumíveis, como energia elétrica, água etc. Em São Paulo, o aluguel é cerca de 50% do custo total de ocupação.

Este aumento, na base da estrutura de custos de uma loja, produziu consequências relevantes: o fechamento de milhares de estabelecimentos, gerando uma vacância expressiva em muitos shoppings centers; a demissão de muitos colaboradores, engrossando o já altíssimo contingente de desempregados; aumento no preço dos produtos, o que agrava o aumenta da inflação; e milhares de ações judiciais, como se não bastasse o alto número de demandas já existentes.

Para enfrentar o desequilíbrio econômico, além de fechar as portas ou trocar de ponto comercial, a solução adotada por muitos varejistas foi buscar ajuda no Poder Judiciário. Os escritórios de advocacia, por todo o Brasil, já acompanham milhares de ações judiciais objetivando substituir o IGPM pelo IPCA, que, neste momento, reflete melhor a inflação no País.

Mesmo que existam decisões divergentes de alguns poucos Juízes em primeira instância ou outras que entendam que não se trata de demanda urgente que justifique uma decisão liminar, a jurisprudência majoritária vem sendo construída, especialmente nos Tribunais, no sentido de que o IGPM está mesmo dissociado da realidade do mercado imobiliário e que não se presta mais a reajustar aluguéis, pelo menos neste momento, sendo o IPC, em alguma de suas formas de apuração, o mais indicado para reajustar os alugueis, desde setembro de 2020 até hoje.

Nas ações renovatórias de locação, aquelas utilizadas nos contratos comerciais para renovação quando Locador e Locatário não chegam a um consenso quanto ao valor do aluguel e outras condições comerciais, os peritos judiciais, aqueles que determinam o novo valor locatício, utilizam o método comparativo para chegar na conclusão definitiva sobre o valor do metro quadrado locado. Assim, o aumento pelo IGPM desequilibrado, acaba também interferindo nas futuras ações renovatórias e nas em andamento, majorando o valor de mercado de locação em shopping centers. Com isso, o varejista, que já sofre as consequências desta situação imprevista, tenta ao máximo absorver estes custos, mas nem sempre é possível e o preço dos produtos acaba refletindo para o bolso do consumidor.

*Marcos Neto é advogado e sócio do escritório Neto Cavalcante Sociedade de Advogados