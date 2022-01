Idosa de 88 anos é arrastada e morta por ladrões em São Paulo; assista vídeo

Quatro assaltantes atacaram na tarde de domingo, 30, mãe e filha, de 44 anos. O caso aconteceu em torno das 18h, no bairro Quinta da Paineira, distrito de Vila Prudente, zona leste de São Paulo. A idosa, de 88 anos, foi arrastada pela rua com o carro em movimento. Nas imagens registradas por câmeras de segurança de um dos prédios da rua, as vítimas estão caminhando na calçada em direção ao carro que estava estacionado, em seguida a mulher abre a porta traseira do veículo para a idosa e segundos após entrar no lado do motorista é surpreendida por quatro homens que começam a bater no vidro do carro.

A ação durou em torno de 20 segundos. Um dos criminosos vai para o banco do passageiro, os outros três expulsam de forma violenta a mulher que está ao volante. Neste momento, a vítima entra em luta corporal com um deles para não entregar os pertences. Enquanto isso, os demais invadem o carro. No trecho final do vídeo, é possível notar que o carro já estava em movimento quando um dos assaltantes puxa brutalmente a idosa pelo braço. Nesse instante, o vídeo é cortado.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi arrastada e arremessada no chão alguns metros depois. Ainda de acordo com a PM, a vítima foi encaminhada para o hospital com escoriações, sangramento na região da cabeça, rosto e corpo, além de apresentar confusão mental após a pancada que sofreu. A família comunicou que a idosa não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no fim da noite de domingo, 30.

O caso está sendo apurado pelo 56º Distrito Policial de São Paulo. Segundo a assessoria da Secretaria de Segurança Pública, “foram solicitados exames periciais e o caso registrado como roubo e morte suspeita pelo 56º DP (Vila Alpina).”