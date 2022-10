ICMS-Difal e anterioridade: a controvérsia sob exame no STF após a edição da LC 190

O ICMS, como se sabe, é um tributo que incide sobre operações de circulação de mercadorias e na prestação de determinados serviços (comunicação e transporte interestadual e intermunicipal). Estão, pois, sujeitas à incidência do imposto às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidores localizados em outro Estado.

Inicialmente, as alíquotas incidentes nessas operações eram diferentes a depender de quem era o destinaria do bem ou serviço: (i) em se tratando de contribuinte do imposto, aplicar-se-ia a alíquota interestadual; e (ii) não sendo o destinatário contribuinte do imposto, incidiria a alíquota interna. Em ambos os casos, porém, o ente competente para exigir o tributo era o Estado de origem do bem ou serviço.

No entanto, após a Emenda Constitucional nº 87/2015, o art. 155, § 2º, VII, da Constituição da República, passou a prever que, independentemente de quem é o destinatário do imposto (ou seja, tratando-se ou não de contribuinte do ICMS), a cobrança do tributo se dará do mesmo modo, qual seja: “adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”.

Com tal determinação, o constituinte derivado permitiu a instituição e cobrança do ICMS, numa mesma operação, por dois entes tributantes distintos: (i) de um lado, manteve a competência do Estado de origem para exigência do ICMS sobre a operação, agora tomando como parâmetro a alíquota interestadual (sempre); e (ii) de outro, conferiu ao Estado de destino a competência para a exigência do chamado Diferencial de Alíquota (“Difal”), ou seja, para cobrar o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Para viabilizar a cobrança do Difal, os Estados e o Distrito Federal celebraram o Convênio ICMS º 93/15 e, a partir daí, passaram a exigir o tributo não só nas operações interestaduais realizadas por fornecedores localizados no seu território (ICMS “normal”), mas também nas operações interestaduais nas quais o destinatário localiza-se em seu território (“Difal”).

Sabemos que o Supremo Tribunal Federal, ao julgamento o Tema 1093 de Repercussão Geral, declarou inconstitucional a exigência do Difal na forma prevista no mencionado convênio, por entender que tal cobrança somente seria legítima após a edição de lei complementar destinada a disciplinar a matéria (nos termos dos arts. 146, I e III, e art. 155, § 2º, XII, da CR). A E. Corte, no entanto, modulou os efeitos da sua decisão, determinando que esta somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022).

Em princípio, portanto, os Estados e o Distrito Federal não poderiam mais exigir o pagamento do Difal a partir de janeiro/2022. Considerando, porém, a edição da Lei Complementar nº 190/22 – destinada a disciplinar a matéria na forma requerida pela Corte Suprema – os entes tributantes continuaram efetuando a cobrança.

Os contribuintes, todavia, vem se insurgindo contra a exigência do Difal no exercício 2022. Essencialmente, argumenta-se que, pelo fato de a LC 190/22 ter sido publicada apenas em janeiro de 2022 (mais especificamente, em 05/01/2022), o Difal somente poderia ser exigido validamente a partir do exercício 2023.

De fato, se considerarmos o que foi decidido pelo STF, fica claro que o Difal sequer poderia ser instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal antes de 05/01/2022 (data da publicação da LC nº 190/22).

É certo, ainda, que, salvo nos casos expressamente previstos no art. 150, § 1º, do Texto Constitucional – dentre os quais não se inclui o ICMS –, não podem os entes tributantes cobrar tributos: (i) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (art. 150, III, “b” – anterioridade do exercício financeiro); e (ii) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumento, observada a regra anterior (art. 150, III, “c” – anterioridade nonagesimal).

Ora, se assim é, não há como admitir a cobrança do Difal no exercício de 2022. Não é essa, contudo, a posição dos entes tributantes e exatamente por isso o Supremo Tribunal Federal foi novamente chamado a se manifestar sobre o tema.

Atualmente, estão em andamento na E. Corte pelo menos 3 (três) Ações Diretas de Inconstitucionalidade nas quais se discute a legitimidade da cobrança do Difal em 2022. São elas:

ADIs 7070 e 7078 – propostas, respectivamente, pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará –, nas quais requer-se seja declarada a inconstitucionalidade do art. 24-A, § 4º, da LC 87/96, e do art. 3º da LC 190/22, de modo a permitir a cobrança do Difal a partir da edição da LC 190/22 e da adequação das legislações internas (ou seja, sem a observância da anterioridade nonagesimal ou do exercício financeiro); e

ADI 7066, por sua vez, foi proposta pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e nela se requer seja conferida interpretação conforme ao art. 3º da LC 190/22, de modo que seja observada a anterioridade nonagesimal e do exercício financeiro.

Essas ações começaram a ser julgadas no dia 23/09 e, após voto proferido pelo Min. Alexandre de Moraes (contrário ao pleito dos contribuintes), o julgamento foi interrompido por pedido de vista do Min. Dias Toffoli. Espera-se, no entanto, que a controvérsia seja solucionada ainda este ano.

*Marina Vieira de Figueiredo, advogada tributária do Buttini Moraes