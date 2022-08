IBGE: onde estão as pessoas com deficiência do Brasil?

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acaba de dar início às entrevistas para o Censo Demográfico, com dois anos de atraso por conta da pandemia e de questões orçamentárias. Serão 5.570 municípios do país, para apurar o exato tamanho da população brasileira e, principalmente identificar as características dos brasileiros.

O Censo, que deve ocorrer a cada 10 anos, é de importância tamanha que ajuda, por exemplo a determinar políticas públicas e a quem elas devem impactar. Os primeiros resultados estão previstos para o final deste ano. As análises mais detalhadas devem ser divulgadas entre 2023 e 2024.

Diante desse cenário, por que é tão importante mapear no Censo as pessoas com deficiência? De acordo com o último Censo, realizado em 2010, o Brasil contabilizava 45 milhões de brasileiros com deficiência, ou seja, perto de um quarto da população do país na ocasião. Porém, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) feita pelo próprio IBGE em 2019, apontou que somente cerca de 17,3 milhões, ou seja, 8,4% da população brasileira com idades acima dos dois anos têm algum tipo de deficiência.

Essa incongruência nos dados que mapeiam as pessoas com deficiência no país é extremamente prejudicial e atrapalha a atuação precisa a favor da inclusão produtiva, da sensibilização para as questões de acessibilidade em todo o país, nas questões de educação, emprego e saúde também para essa população.

Trazer os dados com precisão insere as pessoas com deficiência de fato na nação. O contrário disso é a defesa de nos manter na invisibilidade como cidadãos. É gerar uma contagem capacitista, que tende a ‘suavizar’ ou minimizar as deficiências, o que chamamos de ‘normalizar’.

O importante é mostrar, com o máximo de precisão que se puder alcançar, que as pessoas com deficiência habitam este país e precisam, assim como os demais cidadãos brasileiros, de políticas que possam servir para aumentar a qualidade de vida, em todos os aspectos.

Por isso, esse questionário é de suma importância para uma contagem real e justa sobre e esse percentual da população. Ainda que um tanto questionável quanto a qualidade e a quantidade das informações ali apuradas, esses dados precisam refletir a real situação da escolaridade, empregabilidade, saúde e acessibilidade que envolvem as ´pessoas com deficiência.

É analisando periodicamente esses dados que a nação vai se dar conta do quanto ainda é preciso ser feito para garantir direitos e tornar essa população mais integrada, mais considerada, mais ativa. Que possa estimular a atração de investimentos para ampliação dos direitos e, principalmente para afastar mitos sobre as pessoas com deficiência que não se comprovam.

A realidade apurada em dados, é uma contribuição essencial para buscarmos as mudanças atitudinais que esperamos em prol da inclusão e do reconhecimento de que tratar igual as pessoas diferentes é um erro persistente da história. É tornar invisível as necessidades específicas da pessoa com deficiência.

Precisamos do mesmo nível de detalhamento dos demais habitantes. Somente assim, será possível mostrar o quanto as pessoas com deficiência buscam trabalho, o quanto precisam ser consideradas consumidoras e economicamente ativas, o quanto têm estudado para conseguir empregos de acordo com suas habilidades e talentos, além daqueles oferecidos apenas para preencher as cotas obrigatórias por lei nas empresas.

Estar contabilizada no censo é quebrar as barreiras que reforçam o capacitismo, abrindo oportunidades e aumentando o entendimento sobre essa população. Saber mais sobre quem são, como vivem e onde estão as pessoas com deficiência do país é atuar para a visibilidade que falta e conectar de fato essa parcela da população com a nação brasileira.

*Carolina Ignarra, CEO do Grupo Talento Incluir