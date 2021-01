Justiça determina que faculdades indenizem ex-aluna por atraso na emissão de diploma

A juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, titular do 6º Juizado Especial Cível de Brasília, condenou a Instituição Brasileira de Educação a Distância do Distrito Federal (IBEDF) e a Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz (Facibra) a indenizar Juliana Raquel Oliveira Lemos Rabelo, ex-aluna das instituições, por danos morais. O motivo da sentença é o atraso na expedição do diploma de Juliana Rabelo, que deveria ter recebido o documento em 2019, mas só o teve em mãos em maio de 2020. À Justiça a mulher argumentou que quase perdeu seu emprego devido à demora na entrega do certificado.

Na petição inicial, Juliana Rabelo explica que formou-se no curso de Pedagogia a distância em dezembro de 2018. Concursada na rede de educação do Distrito Federal, ela foi cobrada a apresentar o seu diploma sob pena de ser exonerada de seu cargo, uma vez que ela havia entregado apenas o certificado provisório. Para evitar a perda do emprego, a mulher ajuizou ação judicial contra a Secretaria de Educação do DF para impedir a demissão.

Considerando o transtorno provocado pelo atraso no envio de seu diploma, Juliana Rabelo solicitou o pagamento de indenização por danos morais. A IBEDF afirmou em sua defesa que não teria responsabilidade sobre o ocorrido, porque atua apenas como intermediária no processo de comercialização dos cursos e que a reparação cabia à Facibra, que presta o serviço propriamente dito. A Facibra, por sua vez, alegou que entregou o certificado de conclusão do curso em maio de 2020 e que, portanto, a ação seria improcedente.

A juíza, no entanto, não acolheu as teses apresentadas pelas empresas. Segundo a magistrada, houve dano moral à Juliana na medida em que ficou comprovada a falha na prestação de serviço. Marília Sampaio explicou que uma norma do Ministério da Educação firma o prazo de 60 dias para expedição do diploma, somado mais 60 para seu efetivo registro. “Portanto, por ocasião da posse da autora [Juliana Rabelo], já deveria ter sido emitido, registrado e entregue o documento, posto que decorridos praticamente seis meses da colação de grau, que ocorreu em 08/12/2018”, escreveu a juíza, que destacou que a angústia vivenciada pela servidora pública ultrapassa “o mero aborrecimento”.

