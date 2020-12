Humanização, personalização e experiência: a equação da área comercial para 2021

Antes mesmo de iniciarmos um ano totalmente atípico, em 2019 já falávamos que as tendências do setor comercial seriam: humanização no atendimento, foco nas dores e nos problemas, poder de adaptação e visão dos negócios. O que não sabíamos é que isso chegaria de forma tão transformadora e democrática, atingido todos os negócios, independentemente de perfil, tamanho, atuação ou localização.

O comportamento do mercado oscilou muito em 2020, com um início bastante tímido. Em março, quando estávamos caminhando para uma retomada, chegou a pandemia. Passamos alguns meses difíceis, mas sabemos que cenários complexos também trazem reflexão e novos ganchos para criar oportunidades.

Foi dentro deste olhar que desenvolvemos ações focadas nas oportunidades com maior potencial, traçando estratégias singulares para obter avanços positivos a curto prazo. Mas, o que seria isso?

Pensar de forma atenciosa nas necessidades de cada cliente e ter uma abordagem humana e próxima – algo que, nos dias de hoje, se faz muito necessário dentro ou fora de uma pandemia.

Experiência – Também estivemos prontos para trabalhar com ofertas dentro de um cenário sensível, com muitas oportunidades de experimentação que geram experiências aos consumidores. Estamos falando de um período onde só o necessário vale investimento, portanto, o primeiro passo é entender a realidade do cliente e provar que a solução faz diferença dentro do negócio em questão.

Humanização & Personalização – A reunião é à distância? Sem problemas! O diálogo precisa continuar com alta valor. Entenda quem é o seu cliente, o momento dele, esteja aberto para negociar, esteja pronto para personalizar e, principalmente, para ser flexível.

Quando falamos de área comercial, a abordagem sempre será o marco inicial para qualquer ação de vendas. Independente da pandemia o profissional desta área precisa estar preparado para personificar e singularizar qualquer abordagem, pois é disso que depende o sucesso de qualquer meta.

Marketing Digital – Durante esse período mais difícil, as mídias sociais somando-se ao aculturamento das reuniões online, também despertaram uma atenção maior e ajudaram muito nessa conexão. Este trabalho em conjunto com o marketing tem amadurecido muito, e colabora para que a área comercial possa buscar novos clientes – novos leads. Mais do que oferecer um produto, é importante trazer conhecimento e experiência para o consumidor, uma estratégia bastante viável hoje com o marketing digital.

A mensagem que gostaria de passar para todos os colegas da área comercial para 2021 é: busque a fidelização dos seus clientes. Para isso aposte na transparência, na qualidade e na ética das pessoas que sustentam a organização.

Como profissional da área de vendas, busco proporcionar ao cliente uma relação de confiança, sempre inovando com soluções e serviços que potencializem os negócios, mas de uma forma clara e prezando qualidade e sustentabilidade da parceria.

*Roberto Rossoni, head nacional de vendas na Senior Sistemas