Hossepian assume Relações Institucionais da Procuradoria de São Paulo

Depois de quatro anos como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, o procurador Arnaldo Hossepian Junior assume o cargo de Subprocurador-Geral de Justiça de Relações Institucionais do Ministério Público paulista. Hossepian vai auxiliar o Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubbo, no relacionamento com o Judiciário, órgãos e entidades do estado e federal.

Integrante do MP-SP desde 1987 o Subprocurador passou a integrar o gabinete de crise criado por Sarrubbo em busca de soluções e ações relacionadas com o combate aos efeitos das pandemia do novo coronavírus.

No CNJ, Hossepian coordenou no Fórum de Saúde a criação do banco de dados de notas técnicas de saúde que estão sendo usadas por magistrados de todo o Brasil para embasar decisões judiciais na área de saúde. “Conseguimos reunir mais mil notas técnicas e dezenas de pareceres técnicos-científicos que ajudam a qualificar a judicialização da saúde e na redução de demandas temerárias”, afirma.