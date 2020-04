Hospital das Forças Armadas de Brasília registra 64 casos de coronavírus entre militares

O Hospital das Forças Armadas (HFA) de Brasília registrou já 64 casos confirmados do novo coronavírus, aponta balanço da unidade atualizado às 21h dessa quarta-feira, 15. Ao menos seis pacientes estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) enquanto outros 33 estão em isolamento domiciliar e 7 estão na enfermaria. Nenhuma morte foi registrada por covid-19 e 18 militares já se recuperaram da doença.

Segundo os dados do hospital, metade do total de contaminados pelo novo coronavírus (33 pacientes) têm mais de 50 anos – faixa considerada de risco para a covid-19. A maioria (39) são homens. Os números incluem militares ativos e inativos da corporação.

O Exército Brasileiro é a força armada do País com maior registro de casos, com 35 do total, sendo que 24 ainda não se recuperaram da doença.

O balanço indica, também, que o número de casos confirmados quase dobrou nos últimos quinze. Em 1º de abril, o HFA registrava 15 pacientes com covid-19. Duas semanas depois, o número saltou para 64 casos confirmados.

Nesta semana, o ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, Ernando Piveta, de 99 anos, deixou o hospital após ficar internado por oito dias na ala reservada a pacientes infectados com covid-19. A alta foi dada na segunda-feira, 17, mesmo dia em que se comemoram 75 anos da Tomada de Montese, exitosa campanha das tropas brasileiras na Itália durante a II Guerra Mundial.

Bolsonaro. O Hospital das Forças Armadas se tornou alvo de ação judicial semanas após o presidente Jair Bolsonaro realizar seu teste para coronavírus, cujo resultado supostamente deu negativo. O documento nunca foi divulgado pelo Planalto nem pela unidade de saúde.

No mês passado, o governo do Distrito Federal cobrou que o HFA apresentasse lista de todos os pacientes que tiveram diagnóstico confirmado para covid-19. Um documento com o nome de 17 infectados foi entregue ao governo distrital, mas apenas 15 pessoas foram identificadas.

Além de Bolsonaro, integrantes da comitiva presidencial que acompanharam o presidente da República em viagem aos Estados Unidos no início do ano também fizeram exames no HFA. Ao todo, 23 pessoas que acompanharam o presidente já foram infectadas, testando positivo para o vírus.

O caso foi arquivado por decisão da juíza Raquel Soares Chiarelli por considerar que os documentos apresentados demonstram a regularidade do HFA em informar as autoridades sanitárias sobre casos de coronavírus.