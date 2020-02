Homens armados assaltam agência bancária dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo

Dois homens armados assaltaram, na tarde desta segunda-feira, 10, a agência do Santander, localizada no subsolo da Assembleia Legislativa de São Paulo – no Palácio 9 de Julho, região do Ibirapuera, zona Sul, ao lado do Quartel General do Comando Militar do Sudeste. O banco ainda levanta os valores que foram levados. As Polícias Civil e Militar procuram os suspeitos.

Segundo a Assembleia, por meio de nota, ‘a ação ocorreu por volta das 15h50’.”O banco ainda está levantando o valor roubado. Neste momento as polícias Civil e Militar estão mobilizadas para identificar os autores”.

A Assembleia Legislativa não faz registro de quem entra ou sai da Casa. É cena comum no Legislativo Paulista, por exemplo, a circulação de ambulantes. “Todo mundo entra ali. Vendem de tudo, até doido entra. Uma vez, tive que atender um doido que exigia falar com o Bolsonaro”, disse um funcionário ao Estado.

O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) pediu a instalação de um sistema de controle e de segurança no local, a exemplo do que acontece na Câmara Federal, na de São Paulo e em Assembleias Legislativas de outros Estados.

“Um detector de metais seria muito eficaz para proteger a todos”, sustenta Coimbra, sob o argumento de que a medida não restringiria ou dificultaria o acesso à Casa.

“Precisamos usar toda a tecnologia existente para aumentar ainda mais a tranquilidade das pessoas. É apenas uma questão de segurança, pois não há como conhecer plenamente a real intenção de quem está ingressando nas dependências da Assembleia”, diz o deputado.

Já Gil Diniz, também do PSL, afirma que o assalto é uma ‘tragédia anunciada’. “Era questão de tempo para ter uma movimentação como essa, um assalto a um banco, a um gabinete”.

“A gente fica contando com a sorte, o efetivo da PM é pequeno, e poderíamos ter outras medidas de segurança”, afirma. “Alguns deputados têm armas de fogo e seguranças armados para proteger seus assessores e o público. É um dia lamentável, e uma vergonha para o Poder Legislativo passar por uma situação que poderia ter sido evitada”.