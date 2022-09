Homenagem póstuma ao pacifista Mikhail Gorbachev

No final da década de 80 do século passado, ele era um personagem constante nas primeiras páginas dos jornais e isso durou anos. Trazia usualmente um semblante sereno, calmo, em paz e com uma marca peculiar na cabeça. MIKHAIL GORBACHEV então o todo poderoso presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS – era um dos políticos mais poderosos do mundo naquele momento da história. Em 1990, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Seu grande feito pela paz? Acabar com a Guerra Fria.

O século XX foi marcado, em sua primeira metade, pelas duas Grandes Guerras, também chamadas de I e II Guerras Mundiais; e na segunda metade, a história da civilização foi escrita por uma série de eventos que se convencionou chamar de Guerra Fria, designação dada ao conflito instalado entre os dois blocos hegemônicos que dividiram o planeta entre Oriente e Ocidente.

No lado oriental, estavam os países comunistas liderados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas; e no lado ocidental, os países capitalistas capitaneados pelos Estados Unidos da América do Norte.

Após o fim da II Guerra, com a derrota da Alemanha Nazista, o mundo se dividiu em dois. De um lado, os comunistas; e de outro, os capitalistas. Os dois regimes não conversavam e se tratavam como inimigos. Cada qual queria a supremacia absoluta do território e, assim, disputavam palmo a palmo em todas as regiões do Globo.

URSS e EUA nunca entraram em conflito direto, mas disputaram forças nos territórios de outros países. Assistimos a guerra da Coréia, a guerra do Vietnam e inúmeros outros conflitos.

Além das guerras travadas pelos métodos tradicionais, havia sempre pairando no ar, as ameaças de um conflito nuclear. Estados Unidos e a União Soviética eram possuidores dos maiores arsenais nucleares do mundo; de forma que as escaramuças estavam sempre presentes e o risco de algo sair fora do controle não era uma possibilidade remota.

GORBACHEV assume a liderança da União Soviética num momento em que seu modelo econômico começava a ruir. Após um período de forte desenvolvimento sustentado pela industrialização do país, a prosperidade da URSS começou a definhar até a estagnação, ou seja, o modelo econômico dava sinais de esgotamento. O socialismo da época não admitia a propriedade privada, típica do modelo capitalista, e com isso desestimulava o progresso pessoal. Só havia uma forma de prosperar, dentro do modelo de partido único, pela política. E a política estava centrada na Guerra Fria: o centro dos gastos e investimentos era a indústria bélica e seus insumos. Enquanto esses setores apresentavam desenvolvimento, o restante era relegado a segundo plano. Do outro lado do globo, no entanto, os países capitalistas enriqueciam.

Embora a URSS tenha saído na frente na corrida aeroespacial, lançando o primeiro foguete SPUTNIK 1 (1957) e colocando o primeiro homem no espaço, YURI GAGARIN (1961), no período seguinte foi suplantada pelos americanos com a viagem à Lua (1969) e o restante do desenvolvimento aeroespacial capitaneados pela NASA.

GORBACHEV assume o comando do bloco com as pessoas cansadas da repressão política, cansadas do desalento econômico e esperando por mudanças que pudessem melhorar suas vidas. Ele apresenta seus projetos: a Perestroika e a Glasnost, traduzidas para nosso idioma como sinônimos de Reestruturação e Abertura. Reestruturação econômica e Abertura política.

GORBACHEV foi o responsável por uma política externa de distensão. Dialogou com todos os grandes líderes do Ocidente, como os presidentes RONALD REGAN e GEORGE BUSH, dos Estados Unidos, a primeira-ministra da Inglaterra, MARGARETH THATCHER, o papa JOÃO PAULO II e muitos outros.

Firmou, em 31 de julho de 1991, um histórico tratado de redução de arsenais nucleares, designado START, que previa a diminuição das ogivas nucleares em um terço, o que era muito significativo.

No entanto, nem tudo foram flores. Em 09 de novembro de 1989, ocorre a Queda do Muro de Berlim, marco importantíssimo no fim da guerra fria, e que permitiu a reunificação da Alemanha, formalizada por HELMUTH KOHL, chanceler da Alemanha, em 03 de outubro de 1990.

Todavia, ao não utilizar os antigos métodos de repressão política, dando oportunidade as pessoas de manifestarem livremente suas vontades e insatisfações, num momento em que a situação econômica era desfavorável, isso levou a uma série de reações incontroláveis nas Repúblicas que compunham a União Soviética, algumas pacíficas, outras violentas, e que culminaram com o fracionamento do bloco socialista. Os países que foram subjugados durante o período de dominação soviética começaram a declarar sua independência e a sair da União.

Embora não estivesse em seus planos, conforme alega em seu derradeiro discurso em 24 de dezembro de 1991, GORBACHEV encerra seu mandato como o último presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O poder hegemônico soviético no Oriente deixaria de existir.

Cabe ressaltar, ainda, que GORBACHEV sofreu uma tentativa de golpe de Estado, ficando alguns dias em poder dos insurgentes, mas conseguindo recuperar a liberdade e o poder graças ao apoio do então presidente da Rússia, BORIS YELTSIN, que convocou a população para resistir ao atentado.

Em 30 de agosto de 2022, GORBACHEV cerrou os olhos pela última vez. Foi um líder visionário que sonhou com um mundo de paz, prosperidade e liberdade. E trabalhou arduamente para conquistá-las.

Resta agradecer, em nome dos beneficiários de seus serviços, o grande avanço que ele produziu em favor da PAZ MUNDIAL.

“A Guerra Fria chegou ao fim, a corrida armamentista foi interrompida, assim como a militarização insana que mutilou nossa economia, a psique e a moral públicas. Foi removida a ameaça de uma guerra mundial” [i]

Infelizmente, muitos dos que vieram depois não pensam como ele, e o mundo volta a assistir à escalada armamentista e da violência.

*Ricardo Prado Pires de Campos, mestre em Direito Processual Penal, procurador de Justiça aposentado e ex-presidente do MPD – Movimento do Ministério Público Democrático

