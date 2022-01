Homem que não usa nome verdadeiro há 30 anos é preso em flagrante pela PF após saque fraudulento de benefício do INSS

Em uma ação conjunta com o Núcleo de Inteligência da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência, agentes da Polícia Federal em Presidente Prudente, no interior paulista, prenderam nesta sexta-feira, 7, em flagrante, um homem suspeito cometer crimes de estelionato em diferentes Estados, sacando fraudulentamente benefícios do INSS.

Os investigadores o abordaram logo após ele sacar a aposentadoria de um terceiro, usando documento falso. De acordo com a corporação, o preso confessou os crimes e afirmou que há 30 anos não usa o seu nome verdadeiro.

Durante a abordagem, os agentes identificaram que o suspeito carregava diversos documentos contendo sua foto, mas com dados de outras pessoas, diz a PF. Na ocasião, o homem até tentou se passar por uma das identidades falsas que utilizava e por isso também será indiciado pelo delito de uso de documento falso.

A PF indica que pelo menos uma outra fraude perpetrada pelo mesmo homem já foi confirmada, mediante saques do benefício de aposentadoria em Brasília, no Distrito Federal.