Homem em fúria destrói a pauladas urna eletrônica em Goiânia e é preso em flagrante; assista ao vídeo Eleitor com 'problemas psicológicos', segundo a Polícia, entrou na seção com um bastão escondido dentro do guarda-chuva por volta de meio dia deste domingo, 2, e foi autuado em flagrante por crime inafiançável com pena que pode ir de dois anos a seis de prisão; votos já armazenados no equipamento foram salvos