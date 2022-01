Homem é preso por surrar dois cães a chicotadas no litoral do Paraná; assista

Em vídeo divulgado nas redes sociais, um homem, de 50 anos, agride violentamente dois cachorros com um chicote. O criminoso foi preso em flagrante após vizinhos acionarem a polícia na tarde de segunda-feira, 24. O caso aconteceu em Antonina, litoral do Paraná. Nas imagens, é possível perceber que os animais estão acuados. Amarrados, um deles tenta fugir, mas é atingido várias vezes pelo agressor. Veja o vídeo:

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, os animais estavam em péssimas condições: em um espaço pequeno, sem comida e água limpa. A Delegacia de Antonina informou que o acusado passou apenas uma noite detido, pagou fiança e foi liberado em seguida.

O cachorro de pelagem preta que aparece no vídeo foi resgatado pela Associação de Protetores de Animais Não Humanos Sanahu, que fica em Morretes, a 15 quilômetros de Antonina. Cleonice Silva — autora do resgate e integrante da organização –, relatou que a mulher do agressor havia tentado justificar a violência alegando que o cachorro teria atacado o ganso que pertencia a um vizinho.

“O ser humano é ignorante”, lamenta Cleonice. Segundo a protetora, Titan, nome do animal resgatado, é “dócil, amoroso e brincalhão”. O cachorro fez todos os exames e está sendo encaminhado para adoção. Ela explica que o outro cão que aparece nas imagens não foi levado para a ONG, pois no momento do resgate não foi encontrado na casa do agressor.