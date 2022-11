Homem é preso pela PRF na Fernão Dias com 50 quilos de crack em caixão funerário Motorista de 27 anos foi abordado por policiais rodoviários federais por volta de 23h30 desta terça-feira, 8, na região da cidade de Vargem, interior de São Paulo, quase divisa com Minas; agentes desconfiaram quando o suspeito disse que não tinha 'os documentos do falecido'