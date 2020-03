Histórias do coronavírus nas redes

Com medidas restritivas anunciadas em todos os Estados para incentivar o isolamento social e restringir a disseminação do novo coronavírus, a população vai aos poucos se acostumando à nova realidade. Nas redes, as pessoas compartilham algumas das mudanças no seu cotidiano.

O fechamento de escolas, repartições públicas e cinemas deixou desertas ruas antes lotadas de pessoas. Fotos divulgadas no Twitter ao longo dos últimos dias mostram que os apelos das autoridades para que as pessoas fiquem em casa têm surtido efeito.

Esquina da Borges de Medeiros com a Salgado Filho, Centro de Porto alegre. Normalmente lotada nesse horario… pic.twitter.com/j96hQ3c1tI — Guilherme Eco (@guilhermeeco) March 19, 2020

Avenida Jabaquara – Saúde /SP pic.twitter.com/A13Yf8SI2w — comunista em vertigem (@vecatsfig) March 19, 2020

A restrição no funcionamento de meios de transporte públicos também trouxe impactos para a vida dos brasileiros. Muitas empresas permitiram o regime de trabalho home office como uma forma de evitar a exposição de seus funcionários ao coronavírus.

A população teve que se adaptar a esta forma de trabalho e não faltam registros de gente que agora tem o animal de estimação e os filhos como novos colegas.

Amando esse tal de home office viu mamain pic.twitter.com/u2xJ6230h3 — karigold ????️ (@karismagics) March 23, 2020

Meu colega de home office subiu na minha mesa, pra quem eu reclamo? pic.twitter.com/PweB2sS7RD — Denis (@deniscp) March 20, 2020

Mas nem todos podem contar com o trabalho home office. É o caso, por exemplo, dos empregados domésticos. Especialistas da área do Trabalho sugerem antecipação de férias e folga remunerada para que trabalhadores do lar sejam dispensados sem perda da remuneração.

Diaristas, porém, não contam com estas opções porque não há vínculo empregatício. Pensando neles, empregadores têm dispensado seus funcionários e mantido seus pagamentos como uma forma de ajudá-los a superar a crise causada pela pandemia da covid-19.

Fique em casa, mas deixe também a sua diarista (caso você tenha) na casa dela. E pague a diária dela normalmente porque esse valor já está no seu orçamento. Não é sobre você, é sobre todos nós. — André Pontes (@andrepontes) March 16, 2020

1- Se você tem diarista, faxineira, personal ou profissionais que recebem por hora/dia/semana, caso seja possível para a sua realidade, siga pagando. Podemos reverter o problema assim, reduzindo os prejuízos à economia e impedindo a queda na qualidade de vida de muitas pessoas; — Daniel Lopez (@Daniel_L_Lopez) March 18, 2020

Alguns ficaram tão arredios à covid-19 que inventaram meios de não encontrar em contato com superfícies onde outras pessoas encostaram, como os botões do elevador do prédio.

o brasileiro olha pros limites e fala kkk bjs pic.twitter.com/XBJsQXHpnw — luscas (@luscas) March 19, 2020

Com tanta gente em casa, vizinhos passaram a realizar gestos de solidariedade. Jovens têm se colocado à disposição de idosos para fazer as compras, ir à farmácia ou realizar outras atividades. Idosos e pessoas com doenças crônicas fazem parte do grupo de risco e precisam seguir as regras de isolamento à risca.

Colado no elevador de um prédio em São Paulo. pic.twitter.com/DicCchIg9m — Goias Brasil ???? ????????????❤️???????????? (@GoiasBrasil_voz) March 17, 2020

Em outro gesto de carinho, vizinhos se juntam para cantar parabéns da janela a pessoas que precisam passar por uma data tão especial longe de pessoas queridas.

Minha amiga dezoitando em quarentena, tive a ideia de começar a cantar parabéns pela janela junto com uns amigos do prédio. Resultado: o prédio inteiro cantou parabéns para ela ✌️✌️✌️????????????

Achei q assim poderia fazer o seu dia mais feliz, te amo vic ❤️ pic.twitter.com/3aoh3vuzt5 — Gobbi (@guideco03) March 22, 2020

E claro, como a janela se tornou o ambiente mais próximo do mundo exterior, as pessoas se juntaram para homenagear os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus.