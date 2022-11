Herdeiros podem usucapir os bens pertencentes à herança?

No Brasil, uma das formas de aquisição originária da propriedade imóvel ocorre por meio da usucapião. Desse modo, pode-se definir a usucapião como sendo o modo originário de aquisição do domínio, por meio da posse mansa e pacífica, exercida com “animus domini” por certo tempo, fixado em lei.

Pois bem, o herdeiro possuidor é, em síntese, uma pessoa que, por conta do falecimento de um ente da linha sucessória, adquiriu, além do direito de propriedade compartilhado, o direito de posse sobre os bens deixados, podendo exercer, desde que antes da abertura da sucessão, a posse de determinado bem imóvel de maneira unilateral.

Ocorre que, por muitas vezes, os demais herdeiros deixam de usar, dispor, gozar do bem, deixando, em especial, de dar uma destinação social ao imóvel e possuí-lo, afastando, portanto, qualquer garantia que pudessem vir a ter sobre o bem imóvel objeto de herança. Ora, muito embora o inciso XXII do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil assegure o direito de propriedade sobre o imóvel aos legítimos proprietários, tal garantia não é absoluta, em observância à função social da propriedade.

Nesta seara, um dos casos analisados pelo STJ tratou de dois herdeiros, irmãos, sendo que a herdeira que estava na posse desejava o reconhecimento do direito a usucapião extraordinária, por estar na posse há mais de 30 anos, sem qualquer oposição do irmão durante este período. Ora, é permitido usucapião de um terceiro com má-fé, mesmo sem ser herdeiro, por que razão não haveria de ter direito a herdeira que detinha a posse exclusiva por mais de 30 anos, sem oposição do outro herdeiro?

Até pelo fato de que, por outro lado, os demais herdeiros que possuem os mesmos direitos do possuidor direto têm todas as prerrogativas de defesa da sua quota parte da posse e da sua propriedade dos bens comuns, sendo que uma vez que se sintam ameaçados por qualquer pessoa, possuem o privilégio de se valer de todos os institutos legais (demandas possessórias e, conforme o caso, petitórias) para buscar defender seus direitos. Então qual seria o motivo de socorrer quem diante desta situação permanece inerte?

Pois bem, neste sentido, certo é que, se demonstrado que o herdeiro preenche os requisitos para a Usucapião (dentre eles e, por exemplo, estabelecendo moradia no imóvel objeto da herança) com exclusividade e sem oponibilidade dos demais herdeiros, ainda que não instaurado INVENTÁRIO, poderá haver a regularização do imóvel em favor do interessado mediante USUCAPIÃO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL.

Diante do exposto, pode-se concluir que o argumento de que o imóvel adquirido através da herança seja impossível de ser usucapido é questionável, tendo em vista que, conforme abordado anteriormente, não há proibição propriamente dita da usucapião sobre imóvel adquirido por herança, exceto para imóveis públicos. Qualquer outro imóvel pode ser usucapido desde que preenchidos os requisitos legais.

Conclui-se, assim, que a usucapião pleiteada por herdeiro sobre bens do acervo hereditário é plenamente possível, desde que observados os requisitos para a configuração extraordinária, previstos no artigo 1.238 do Código Civil, e o requisito estabelecido pelo STJ, isto é, o exercício da posse exclusiva com animus domini pelo prazo de 15 anos, sendo necessária a realização de uma análise do caso concreto antes de chegar à conclusão sobre o início da contagem do prazo.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract – Harvard University. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ