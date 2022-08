Herança e impostos Brasil x Portugal: herdeiro brasileiro com bens em Portugal paga imposto duas vezes?

Com a globalização cada vez maior e o aumento de bens situados em países diversos, a sucessão pode originar problemas relacionados à dupla tributação.

O nosso ordenamento Jurídico preza pelo princípio da pluralidade de juízos sucessórios, significando que os bens deixados pelo, então, falecido, serão processados pela Justiça do país onde está cada bem situado.

Isso significa que, se houver bens em diversos países, será necessário abrir um inventário em cada um deles. Importante salientar que, não obstante, embora o inventário seja aberto no local em que o bem está situado, de acordo com o Código Civil Brasileiro, a lei aplicável será a do domicílio do “de cujus”.

No que diz respeito à cobrança pelo Brasil de ITCMD, de bens situados no exterior, houve um recente julgamento do STF, por meio do Tema 825, que declarou inconstitucionais as normas estaduais que regulavam o ITCMD sobre os referidos bens, decidindo pelo prazo de doze meses para a elaboração de uma lei complementar editada pela União. Ou seja, em um contexto de globalização das famílias, em que há um acesso maior das pessoas a bens e direitos situados fora do Brasil, é certo que, uma vez editada essa lei, o imposto será devido. A atual alíquota máxima do ITCMD no Brasil é de 8%, a depender do Estado em que está situado.

Por outro lado, em Portugal, até o ano de 2004, as famílias tentavam contornar a questão do imposto sobre a herança, doações em vida aos beneficiários, para que estes não tivessem esse encargoapós o falecimento.

Situação que mudou, após o referenciado ano, já que a tributação foi abolida para os herdeiros necessários. Assim, atualmente, encontram-se isentos do imposto sobre herança o cônjuge, filhos, netos, pais, avós e os unidos de fato (em que esta regra passou a ser válida para a partir do ano de 2009).

Assim, todos os demais beneficiários – incluindo irmãos do falecido – têm de pagar o imposto sobre herança, que é o Imposto do Selo, fixado em 10% sobre o valor herdado.

Os argumentos apresentados em favor da abolição do imposto basearam-se na dificuldade em lidar com esquemas de evasão e fraude fiscal e ainda os efeitos indesejados da dupla tributação, uma vez que a riqueza, que é objeto de tributação, deriva da poupança do rendimento do autor da sucessão, já tributado em vida.

Isso significa dizer, até a presente data, em que não houve a edição da lei complementar determinada pelo STF, que um herdeiro necessário de um Brasileiro com bens situados em Portugal não paga imposto de transmissão dos bens, naquele país, porém, após a edição da lei, deverá pagar o referido imposto no Brasil. Ou seja, o Brasil não tributava os bens situados no exterior, porém, com a referida mudança, estes bens passarão a ser tributáveis, não só pelo país em que estão situados (a depender de cada legislação), mas também pelo Brasil.

Esta decisão anda em sentido oposto ao pacote de medidas em matéria de tributação de sucessões transnacionais da União Europeia, a Recomendação 2011/856/EU, que adota soluções em face do problema da dupla tributação.

Conclui-se, pelo exposto, que, por mais que exista uma tentativa por meio da recomendação da União Europeia de evitar dupla tributação, uma solução para a internacionalização dos bens permanece distante, já que não há carácter vinculativo possível de conduzir alterações nas diversas legislações fiscais, em razão da soberania dos países e, consequentemente, das suas leis.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract – Harvard University. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ