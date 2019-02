Gabriela Hardt manda intimar Lula de nova condenação e dá prazo de 5 dias para recurso

A juíza federal Gabriela Hardt, da Operação Lava Jato, mandou intimar Luiz Inácio Lula da Silva sobre sua condenação a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro na ação penal que envolve o sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O ex-presidente terá cinco dias para recorrer da sentença, assim que for comunicado.

O petista foi sentenciado por supostamente receber R$ 1 milhão em propinas referentes às reformas do imóvel, que está em nome de Fernando Bittar, filho do amigo de Lula e ex-prefeito de Campinas, Jacó Bittar. Segundo a sentença, as obras foram custeadas pelas empreiteiras OAS, Odebrecht e Schahin.