Happy hour por chamada de vídeo, festa de aniversário em transmissão ao vivo, embaixadinha com papel higiênico…

O período de isolamento recomendado por autoridades sanitárias e médicas para conter o novo coronavírus avança e todos procuram maneiras de se manterem ocupados, se distraírem e até rever os amigos sem sair de casa.

O happy hour é o momento de reunir os colegas de trabalho para espairecer. E se a firma foi transportada para dentro de casa, por que não também mudar a forma de se reunir com os amigos? Foi assim que brasileiros decidiram fazer as confraternizações por meio de chamadas de vídeo.

happy hour da firma em tempos de pandemia. pic.twitter.com/inQl2Zbyj9 — janaina lellis (@lellisk) March 19, 2020

Há até quem tenha conseguido reunir amigos em diferentes continentes.

15 anos de amizades no happy hour da quarentena! 7 países unidos em casa: Brasil, Finlândia, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Holanda e Rio Grande do Sul pic.twitter.com/cDK6kqjEOb — Victor Hugo Germano (@victorhg) March 20, 2020

O aniversário é outra ocasião na qual gostamos de reunir as pessoas queridas. E nesses tempos de isolamento não tem sido diferente. Alguns usaram suas redes sociais para poder transmitir ao vivo o parabéns e o apagar da vela.

Este carioca teve direito bexigas, decoração e cortou o bolo ao som da música de parabéns da Xuxa.

E o @seimour_s faz tudo

Vc é perfeito amigo, amei a festa!!! pic.twitter.com/UxVsUWfAbO — coronga (@panetonia_) March 22, 2020

Os atletas confinados não deixaram sua paixão de lado. Muitos gravaram vídeos no qual fazem embaixadinhas ou jogam vôlei com um rolo de papel higiênico.

Para quem está com os filhos em casa, a dica é propor diversão em família com jogos de tabuleiro. Além da diversão, eles podem ajudar a exercitar a criatividade, o pensamento lógico e a cooperação, explica Rafaela Jorge de Oliveira, coordenadora do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Glória.

“O uso dos jogos estimula novas formas de pensar, fortalecendo e treinando a cognição”, diz Oliveira. “Fora do ambiente escolar, os pais podem buscar conhecer jogos educativos que são ideais para ser jogados em casa.”

Benefícios dos jogos de tabuleiro