Um dos meus programas favoritos nos EUA é visitar livrarias. Em uma destas visitas, me deparei com o livro Hábitos Atômicos, de James Clear. O livro tinha nada menos do que 75 mil reviews no site da Amazon e a nota era a máxima, cinco estrelas. Num primeiro momento, pareceu-me algo ligado à auto-ajuda. Sempre passo bem longe deste tipo de literatura. Entretanto, tratava-se de uma leitura cativante, sobre a influência dos hábitos (bons e ruins) nas nossas vidas. As questões apresentadas por Clear são um tanto óbvias, porém a forma e a simplicidade da abordagem as tornam muito interessantes.

Ele define o hábito como uma rotina realizada regularmente e, em muitos casos, automaticamente. Já o atômico, vem a ser uma porção extremamente pequena de algo; a menor partícula de um sistema maior. E, ao mesmo tempo, fonte de imensa energia e poder (vide a bomba atômica). Segundo Clear, as mudanças, que podem parecer pequenas e sem importância num primeiro momento, vão se acumulando e se transformando em incríveis resultados. O segredo está na persistência. Todos temos recaídas mas, no longo prazo, as nossas vidas sempre dependem da qualidade dos nossos hábitos. Com os mesmos hábitos, teremos sempre os mesmos resultados. Mas, com hábitos melhores, qualquer coisa é possível.

Muitas vezes subestimamos o valor de pequenos progressos do dia a dia. Normalmente, nos convencemos de que sucessos maciços, requerem ações maciças. Porém, os hábitos são como juros compostos de aperfeiçoamento pessoal. Se você economizar um pouco de dinheiro hoje, você não se tornará um milionário. Se você for três dias seguidos na academia, ainda não ficará em forma. Mas, por sua vez, é a consistência destes pequenos passos, o hábito, que causará o impacto no longo prazo.

O mesmo vale, obviamente, para os maus hábitos. Refeições de baixa qualidade; não dar atenção à família; procrastinar projetos e etc. Se feitos uma vez ou outra, não será problema. Entretanto, a acumulação de pequenos erros como estes, será desastrosa no longo prazo. O tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Os bons hábitos tornam o tempo seu aliado, enquanto os maus, o tornam seu inimigo. Não desista se você não consegue ver resultados tangíveis. Eles vêm com o tempo.

O segredo, finaliza Clear, é nunca parar. Você terá um preparo físico extraordinário, se não parar de treinar. Você pode ter uma cultura extraordinária, se não parar de apreender. Você pode ter amigos extraordinários, se não parar de cultivá-los. Devagar e sempre, este é o poder dos hábitos atômicos. Afinal, todas as coisas grandes na vida, sejam elas quais forem, partem de pequenos começos.

*Fernando Goldsztein, empresário. Fundador, www.mbinitiative.org